Данія допоможе ЗСУ із супутниковим зв’язком - Міноборони країни

Влада Данії вирішила надати Збройним Силам України послуги супутникового зв’язку через Агентство Європейського союзу з оборонних питань (EDA). Про це інформує Міністерство оборони країни, передає УНН.

У відомстві пояснили рішення тим, що Україні потрібен безпечний та стабільний супутниковий зв’язок у війні проти росії.

Супутники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Допомога надасть Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв’язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення

Очікується, що термінали забезпечать надійне з’єднання, що може мати вирішальне значення для військових операцій.

Я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України цим пакетом. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв’язку України для її захисту від росії