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Данія допоможе ЗСУ із супутниковим зв’язком - Міноборони країни

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Данія вирішила надати Збройним Силам України послуги супутникового зв’язку через Агентство Європейського союзу з оборонних питань (EDA). Це рішення обумовлене потребою України у безпечному та стабільному супутниковому зв’язку для боротьби проти росії.

Данія допоможе ЗСУ із супутниковим зв’язком - Міноборони країни

Влада Данії вирішила надати Збройним Силам України послуги супутникового зв’язку через Агентство Європейського союзу з оборонних питань (EDA). Про це інформує Міністерство оборони країни, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснили рішення тим, що Україні потрібен безпечний та стабільний супутниковий зв’язок у війні проти росії.

Супутники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Допомога надасть Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв’язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення

- йдеться у дописі Міноборони Данії.

Очікується, що термінали забезпечать надійне з’єднання, що може мати вирішальне значення для військових операцій.

Я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України цим пакетом. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв’язку України для її захисту від росії

- заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

"Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як у українську, так і в данську та європейську оборону", – додав він.

Нагадаємо

Україна та Данія підписали угоду про створення українських оборонних виробництв на території Данії. Данія стала першою країною, куди Україна експортує власні оборонні технології для виробництва та постачання до українського війська.

Зеленський обговорив з Королем Данії патронат над постраждалими регіонами України та підтримку ветеранів03.07.25, 19:00 • 1278 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаТехнології
Європейське оборонне агентство
Троельс Лунд Поульсен
Збройні сили України
Данія
Україна
Tesla
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