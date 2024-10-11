Дания планирует создать фонд для развития оборонной промышленности Украины
Киев • УНН
Министр обороны Дании анонсировал создание инвестиционного фонда для развития оборонной промышленности Украины. Фонд объединит государственные и частные инвестиции для расширения украинских предприятий по производству оружия.
Дания планирует создать инвестиционный фонд с целью развития украинской оборонной промышленности и ускорения производства оружия. Об этом в интервью для Bloomberg сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, пишет УНН.
Детали
Датский министр убежден, что производство оружия в Европе и США «слишком медленное», Украина могла бы вооружиться гораздо быстрее, если бы производила больше военной техники в своей стране. По его словам, производство оружия в Украине могло бы сократить время поставки с лет до месяцев.
За последние годы мы осуществили много инициатив по увеличению производства различного военного оборудования. Но в целом мы еще не достигли такой же скорости в производстве военной техники, как в Украине
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Отмечается, что датское правительство рассматривает возможность создания до конца года фонда, который объединит государственные и частные инвестиции для расширения и совершенствования украинских предприятий по производству оружия.
Инвесторы получат долю собственности, доступ к информации и возможность создавать совместные предприятия с украинскими производителями.
Поульсен также заявил, что это возможность для европейских оружейных компаний сотрудничать с украинским ОПК и учиться у него, чтобы улучшить свои собственные возможности, а в европейской оборонной промышленности «будет создано много рабочих мест».
Напомним,
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает средств для массового производства дальнобойных ракет и дронов, поэтому Киев нуждается в инвестициях от партнеров.