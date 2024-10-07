Украина имеет предложения для партнеров инвестировать в производство дронов и РЭБ - Зеленский о подготовке к "Рамштайну"

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады советника президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина. Обсудили предложения Украины партнерам по инвестированию в производство беспилотников и систем РЭБ, которые представят на "Рамштайн". Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня был доклад Александра Камышина, также министра Германа Сметанина. Производство оружия в Украине: снаряды, артиллерия, техника. Не только о том, чего уже достигнуто, не только о том, что мы уже производим, но и о предложениях партнерам инвестировать в наше украинское производство дронов прежде всего и РЭБ. Это тоже часть нашего пакета для "Рамштайна". Мы должны становиться сильнее ежемесячно, еженедельно - сказал Зеленский.

Напомним

В Украине есть ряд проектов по подводным дронам, которые сейчас в стадии разработки.