Україна має пропозиції для партнерів інвестувати у виробництво дронів та РЕБ - Зеленський про підготовку до "Рамштайну"
Київ • УНН
Президент України заслухав доповіді про виробництво зброї та пропозиції партнерам щодо інвестування у виробництво безпілотників та систем РЕБ. Ці пропозиції представлять на "Рамштайні".
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна. Обговорили пропозиції України партнерам щодо інвестування у виробництво безпілотників та систем РЕБ, які представлять на "Рамштайні". Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні була доповідь Олександра Камишіна, також міністра Германа Сметаніна. Виробництво зброї в Україні: снаряди, артилерія, техніка. Не лише про те, чого вже досягнуто, не лише про те, що ми вже виробляємо, але й про пропозиції партнерам інвестувати в наше українське виробництво дронів передусім та РЕБ. Це теж частина нашого пакета для "Рамштайну". Ми маємо ставати сильнішими щомісяця, щотижня
Нагадаємо
В Україні є низка проєктів щодо підводних дронів, які наразі в стадії розробки.