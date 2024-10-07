Є ряд проєктів, які в стадії розробки: Мінстратегпром про підводні дрони
Київ • УНН
В Україні є кілька проєктів підводних дронів на стадії розробки. Один проєкт вже працює, але точну кількість розробок у відомстві не розголошують.
В Україні є ряд проєктів щодо підводних дронів, які наразі в стадії розробки. Про це заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр розповіла журналісту УНН.
На запитання щодо того, скільки наразі в розробці українських підводних дронів, Гвоздяр відповіла:
"Є вже один проєкт, який вже безпосередньо працює. Є ряд проєктів, які зараз в стадії розробки. Про кількість говорити не можу".
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У вересні минулого року в українській "Армії дронів" показали, як тестують новий безпілотник "Марічка". Попередня вартість цього морського дрона близько 16 мільйонів гривень.
Також в червні в Україні представили новий морський безпілотник Stalker 5.0, призначений для доставки вантажів, зі швидкістю понад 75 км/год і дальністю польоту 55 км/год, оснащений системою зв'язку Starlink і вартістю близько 60 000 євро.