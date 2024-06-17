В Одесі презентували український морський дрон Stalker 5.0 на Black Sea Security Forum 2024
Київ • УНН
Новий український морський безпілотник Stalker 5.0, призначений для доставки вантажів, зі швидкістю понад 75 км/год і дальністю польоту 55 км/год, оснащений системою зв'язку Starlink і вартістю близько 60 000 євро, був представлений на форумі Black Sea Security Forum 2024.
На форумі Black Sea Security 2024 представили новий український морський дрон Stalker 5.0. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає УНН.
Деталі
В Одесі на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum 2024 представили новий український морський дрон під назвою Stalker 5.0. Цей безекіпажний катер, з довжиною 5 метрів і шириною 1,2 метра, призначений для різноманітних завдань в морських і річкових районах.
Основне призначення Stalker 5.0 - доставка води, продовольства, військового спорядження та інших вантажів на віддалені острови або дільниці узбережжя. Крім того, він може використовуватися для цілей розвідки та патрулювання. Завдяки навісному бензиновому двигуну потужністю 60 кінських сил, дрон розвиває швидкість понад 40 вузлів (близько 75 км/год) і має крейсерську швидкість 30 вузлів (55 км/год).
Stalker 5.0 обладнаний передовою системою відеозв'язку та управління на базі Starlink, що забезпечує стабільне з'єднання навіть в умовах обмеженого доступу до зв'язку.
Вартість одного екземпляра дрона становить близько 60 тисяч євро.
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