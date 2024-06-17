Киев • УНН
Новый украинский морской беспилотник Stalker 5.0, предназначенный для доставки грузов, со скоростью более 75 км/ч и дальностью полета 55 км/ч, оснащенный системой связи Starlink и стоимостью около 60 000 евро, был представлен на форуме Black Sea Security Forum 2024.
На форуме Black Sea Security 2024 представили новый украинский морской дрон Stalker 5.0. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.
Детали
В Одессе на международном форуме по безопасности Black Sea Security Forum 2024 представили новый украинский морской дрон под названием Stalker 5.0. Этот безэкипажный катер, с длиной 5 метров и шириной 1,2 метра, предназначен для разнообразных задач в морских и речных районах.
Основное назначение Stalker 5.0 - доставка воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов на отдаленные острова или участки побережья. Кроме того, он может использоваться для целей разведки и патрулирования. Благодаря навесному бензиновому двигателю мощностью 60 лошадиных сил, дрон развивает скорость более 40 узлов (около 75 км/ч) и имеет крейсерскую скорость 30 узлов (55 км/ч).
Stalker 5.0 оснащен передовой системой видеосвязи и управления на базе Starlink, обеспечивающей стабильное соединение даже в условиях ограниченного доступа к связи.
Стоимость одного экземпляра дрона составляет около 60 тысяч евро.
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