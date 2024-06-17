На форуме Black Sea Security 2024 представили новый украинский морской дрон Stalker 5.0. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает УНН.

Детали

В Одессе на международном форуме по безопасности Black Sea Security Forum 2024 представили новый украинский морской дрон под названием Stalker 5.0. Этот безэкипажный катер, с длиной 5 метров и шириной 1,2 метра, предназначен для разнообразных задач в морских и речных районах.

Основное назначение Stalker 5.0 - доставка воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов на отдаленные острова или участки побережья. Кроме того, он может использоваться для целей разведки и патрулирования. Благодаря навесному бензиновому двигателю мощностью 60 лошадиных сил, дрон развивает скорость более 40 узлов (около 75 км/ч) и имеет крейсерскую скорость 30 узлов (55 км/ч).

Stalker 5.0 оснащен передовой системой видеосвязи и управления на базе Starlink, обеспечивающей стабильное соединение даже в условиях ограниченного доступа к связи.

Стоимость одного экземпляра дрона составляет около 60 тысяч евро.

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