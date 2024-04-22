Буданов: россия накопила морской компонент ракет

российские войска существенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Впрочем пока он активно не применяется, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью ВВС, передает УНН.

Они накопили их (ракеты - ред.) Смотрите, больше года не было ни одного удара по энергетике. Ну вполне понятно, что при наличии производства они немножко их накопили. Они особенно накопили морской компонент ракет, оперативно-тактического ракетного вооружения. Но пока что он активно не применяется -заявил Буданов.

Относительно ракет авиационного компонента, то глава ГУР заявил, что россияне "снова очень серьезно исчерпали свои запасы".

"Они немножко экономят. Да, они могут нанести еще несколько серьезных ударов, но не бесконечно", - отметил Буданов.

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