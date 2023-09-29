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Поповнення в “Армії дронів”: підводний безпілотник “Марічка”

Поповнення в “Армії дронів”: підводний безпілотник “Марічка”

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. В українській “Армії дронів” показали як тестують новий безпілотник “Марічка”. Попередня вартість цього морського дрона близько 16 мільйонів гривень, передає УНН.

Цитата

“Орієнтовна ціна нового українського дрона може становити 16 млн грн., тобто більше $400 тис. Втім, ціна російського корвета, який може уразити український дрон, становить $150−200 млн, а ворожого фрегата — $250−350 млн”, — пояснили рентабельність виробництва в “Армії дронів”.

Деталі

Експерти зазначили, що наразі таких підводних дронів буде не багато. Однак використання навіть одиничних екземплярів є реальною загрозою для російських кораблів.

Чергові випробування у воді український підводний дрон “Марічка” пройшов успішно.

Довідково

МАРІЧКА - унікальний підводний дрон українського виробництва. Створений для забезпечення допомоги збройним силам України, з моря. Усі надводні цілі, катери, кораблі, опори мостів і берегові укріплення, можуть бути уражені для безпеки територіальних вод України.

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