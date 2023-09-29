Поповнення в “Армії дронів”: підводний безпілотник “Марічка”

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“Орієнтовна ціна нового українського дрона може становити 16 млн грн., тобто більше $400 тис. Втім, ціна російського корвета, який може уразити український дрон, становить $150−200 млн, а ворожого фрегата — $250−350 млн”, — пояснили рентабельність виробництва в “Армії дронів”.

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Експерти зазначили, що наразі таких підводних дронів буде не багато. Однак використання навіть одиничних екземплярів є реальною загрозою для російських кораблів.

Чергові випробування у воді український підводний дрон “Марічка” пройшов успішно.

Довідково

МАРІЧКА - унікальний підводний дрон українського виробництва. Створений для забезпечення допомоги збройним силам України, з моря. Усі надводні цілі, катери, кораблі, опори мостів і берегові укріплення, можуть бути уражені для безпеки територіальних вод України.