Поповнення в “Армії дронів”: підводний безпілотник “Марічка”
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В українській “Армії дронів” показали як тестують новий безпілотник “Марічка”. Попередня вартість цього морського дрона близько 16 мільйонів гривень, передає УНН.
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“Орієнтовна ціна нового українського дрона може становити 16 млн грн., тобто більше $400 тис. Втім, ціна російського корвета, який може уразити український дрон, становить $150−200 млн, а ворожого фрегата — $250−350 млн”, — пояснили рентабельність виробництва в “Армії дронів”.
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Експерти зазначили, що наразі таких підводних дронів буде не багато. Однак використання навіть одиничних екземплярів є реальною загрозою для російських кораблів.
Чергові випробування у воді український підводний дрон “Марічка” пройшов успішно.
Довідково
МАРІЧКА - унікальний підводний дрон українського виробництва. Створений для забезпечення допомоги збройним силам України, з моря. Усі надводні цілі, катери, кораблі, опори мостів і берегові укріплення, можуть бути уражені для безпеки територіальних вод України.