Пополнение в "Армии дронов": подводный беспилотник "Маричка"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В украинской “Армии дронов” показали как тестируют новый беспилотник “Маричка”. Предварительная стоимость этого морского дрона около 16 миллионов гривен, передает УНН.
Цитата
“Ориентировочная цена нового украинского дрона может составлять 16 млн грн., то есть более $400 тыс. Впрочем, цена российского корвета, который может поразить украинский дрон, составляет $150−200 млн, а вражеского фрегата — $250−350 млн”, — объяснили рентабельность производства в “Армии дронов”.
Детали
Эксперты отметили, что в настоящее время таких подводных дронов будет немного. Однако использование даже единичных экземпляров является реальной угрозой для российских кораблей.
Очередные испытания в воде украинский подводный дрон “Маричка” прошел успешно.
Справочно
МАРИЧКА - уникальный подводный дрон украинского производства. Создан для обеспечения помощи вооруженным силам Украины, с моря. Все надводные цели, катера, корабли, опоры мостов и береговые укрепления, могут быть поражены для безопасности территориальных вод Украины.