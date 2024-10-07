Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

В Украине есть ряд проектов по подводным районам, которые сейчас в стадии разработки. Об этом заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала журналисту УНН.

На вопрос о том, сколько сейчас в разработке украинских подводных дронов, Гвоздяр ответила:

"Есть уже один проект, который уже непосредственно работает. Есть ряд проектов, которые сейчас в стадии разработки. О количестве говорить не могу".

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Напомним

В сентябре прошлого года в украинской "армии дронов" показали, как тестируют новый беспилотник "Маричка". Предварительная стоимость этого морского дрона около 16 миллионов гривен.

Также в июне в Украине представили новый морской беспилотник Stalker 5.0, предназначенный для доставки грузов, со скоростью более 75 км/ч и дальностью полета 55 км/ч, оснащенный системой связи Starlink и стоимостью около 60 000 евро.