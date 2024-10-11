Данія планує створити фонд для розвитку оборонної промисловості України
Київ • УНН
Міністр оборони Данії анонсував створення інвестиційного фонду для розвитку оборонної промисловості України. Фонд об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення українських підприємств з виробництва зброї.
Данія планує створити інвестиційний фонд з метою розвитку української оборонної промисловості та прискорення виробництва зброї. Про це в інтерв'ю для Bloomberg сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, пише УНН.
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Данський міністр переконаний, що виробництво зброї в Європі і США "занадто повільне", Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у своїй країні. За його словами, виробництво зброї в Україні могло б скоротити час постачання з років до місяців.
За останні роки ми здійснили багато ініціатив щодо збільшення виробництва різного військового обладнання. Але в цілому ми ще не досягли такої ж швидкості у виробництві військової техніки, як в Україні
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Зазначається, що данський уряд розглядає можливість створення до кінця року фонду, який об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення та вдосконалення українських підприємств з виробництва зброї.
Інвестори отримають частку власності, доступ до інформації та можливість створювати спільні підприємства з українськими виробниками.
Поульсен також заявив, що це можливість для європейських збройових компаній співпрацювати з українським ОПК та вчитися у нього, щоб покращити свої власні можливості, а в європейській оборонній промисловості "буде створено багато робочих місць".
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів, тому Київ потребує інвестицій від партнерів.