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MIM-104 Patriot

Данія планує створити фонд для розвитку оборонної промисловості України

Київ • УНН

 • 35147 перегляди

Міністр оборони Данії анонсував створення інвестиційного фонду для розвитку оборонної промисловості України. Фонд об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення українських підприємств з виробництва зброї.

Данія планує створити фонд для розвитку оборонної промисловості України

Данія планує створити інвестиційний фонд з метою розвитку української оборонної промисловості та прискорення виробництва зброї. Про це в інтерв'ю для Bloomberg сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, пише УНН.

Деталі

Данський міністр  переконаний, що виробництво зброї в Європі і США "занадто повільне", Україна могла б озброїтися набагато швидше, якби виробляла більше військової техніки у своїй країні. За його словами, виробництво зброї в Україні могло б скоротити час постачання з років до місяців.

За останні роки ми здійснили багато ініціатив щодо збільшення виробництва різного військового обладнання. Але в цілому ми ще не досягли такої ж швидкості у виробництві військової техніки, як в Україні

- визнав Поульсен.

Україна має пропозиції для партнерів інвестувати у виробництво дронів та РЕБ - Зеленський про підготовку до "Рамштайну"07.10.24, 20:27 • 18750 переглядiв

Зазначається, що данський уряд розглядає можливість створення до кінця року фонду, який об'єднає державні та приватні інвестиції для розширення та вдосконалення українських підприємств з виробництва зброї.

Інвестори отримають частку власності, доступ до інформації та можливість створювати спільні підприємства з українськими виробниками.

Поульсен також заявив, що це можливість для європейських збройових компаній співпрацювати з українським ОПК та вчитися у нього, щоб покращити свої власні можливості, а в європейській оборонній промисловості "буде створено багато робочих місць".

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні не вистачає коштів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів, тому Київ потребує інвестицій від партнерів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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