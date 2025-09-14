Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
13:13 • 2824 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
09:08 • 12554 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 44451 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 79518 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 66791 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 75450 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 41226 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 73730 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 68085 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 39609 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.3м/с
31%
757мм
Популярные новости
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожарVideo14 сентября, 04:31 • 14534 просмотра
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло14 сентября, 05:23 • 11901 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 6752 просмотра
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба10:26 • 12003 просмотра
Стубб и Джонсон обменялись резкими репликами во время конференции в Киеве12:59 • 11225 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 76435 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 49141 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 48251 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 73731 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 45727 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Денис Шмыгаль
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto09:45 • 6752 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 20943 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 68085 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 53667 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 101733 просмотра
Актуальное
Бильд
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Шахед-136

Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Правительство Дании получило широкие полномочия отменять законы и права граждан на жалобы для проектов национальной обороны. Это позволит украинской компании Ukrainian Fire Point построить завод твердого ракетного топлива, игнорируя более 20 правил.

Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ

В Дании правительство во главе с министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном получило широкие полномочия отменять другие законы, нормативные акты и право граждан на жалобы, если проект служит важным целям национальной обороны или чрезвычайным ситуациям гражданского характера. Правительство намерено использовать эти полномочия, чтобы поспособствовать строительству украинской компанией завода стратегического значения, пишет УНН со ссылкой на DR.

Подробности

Компания Ukrainian Fire Point намерена построить завод в Скридструпе, который может производить твердое ракетное топливо. Это важный компонент для некоторых самых мощных ракет Украины.

Будет специально проигнорировано более 20 различных правил и законов, чтобы завод мог как можно скорее заработать. Это видно из проекта исполнительного распоряжения, которое Датское управление бизнеса направило на консультацию.

Очень резкая формулировка заключалась бы в том, что они отходят от верховенства права. И вопрос просто заключается в том, является ли это моделью, к которой нам нужно привыкнуть, или это очень особая ситуация, в которой мы находимся с этим заводом

- заявил Михаэль Гетце, профессор административного права Копенгагенского университета.

Количество законов и нормативных актов, которые будут проигнорированы, удивляет Фредерика Вааге, профессора административного права в Университете Южной Дании (SDU).

Возможно, это было наивно, но я на самом деле думал, что будет одно или два отклонения от экологического и планового законодательства в отношении отдельных проектов. Но их более 20. Исполнительный приказ показывает, что закон не касается отмены ни одного аспекта экологического законодательства. Они действительно хотят использовать возможность отклонений на полную силу, говорит он

- заявил Вааге.

Для юридического аналитического центра Justitia исполнительный приказ является подтверждением того, чего они боялись.

Они, так сказать, стерли с листа все. Закон использовался для создания исключений в максимально широком объеме, и, возможно, даже в большем объеме, чем это было абсолютно необходимо

- говорит Кристоффер Бадсе, главный юридический советник Justitia.

Дополнение

Федеральный совет Швейцарии 12 сентября одобрил присоединение Украины к клубу CV90, объединяющему страны-операторы боевой машины пехоты 90.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Троэльс Лунд Поульсен
Швейцария
Дания
Украина