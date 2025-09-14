Дания разрешила правительству игнорировать законы ради строительства завода ракетного топлива для Украины - СМИ

В Дании правительство во главе с министром обороны Троельсом Лундом Поульсеном получило широкие полномочия отменять другие законы, нормативные акты и право граждан на жалобы, если проект служит важным целям национальной обороны или чрезвычайным ситуациям гражданского характера. Правительство намерено использовать эти полномочия, чтобы поспособствовать строительству украинской компанией завода стратегического значения, пишет УНН со ссылкой на DR.

Компания Ukrainian Fire Point намерена построить завод в Скридструпе, который может производить твердое ракетное топливо. Это важный компонент для некоторых самых мощных ракет Украины.

Будет специально проигнорировано более 20 различных правил и законов, чтобы завод мог как можно скорее заработать. Это видно из проекта исполнительного распоряжения, которое Датское управление бизнеса направило на консультацию.

Очень резкая формулировка заключалась бы в том, что они отходят от верховенства права. И вопрос просто заключается в том, является ли это моделью, к которой нам нужно привыкнуть, или это очень особая ситуация, в которой мы находимся с этим заводом

Количество законов и нормативных актов, которые будут проигнорированы, удивляет Фредерика Вааге, профессора административного права в Университете Южной Дании (SDU).

Возможно, это было наивно, но я на самом деле думал, что будет одно или два отклонения от экологического и планового законодательства в отношении отдельных проектов. Но их более 20. Исполнительный приказ показывает, что закон не касается отмены ни одного аспекта экологического законодательства. Они действительно хотят использовать возможность отклонений на полную силу, говорит он