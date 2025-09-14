Данія дозволила уряду ігнорувати закони заради будівництва заводу ракетного палива для України - ЗМІ

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Ексклюзив
13:13 • 2492 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
09:08 • 12252 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 44183 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 79240 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 66569 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 75350 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 41165 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 73568 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 67981 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39591 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
5.3м/с
31%
757мм
Популярнi новини
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo14 вересня, 04:31 • 14317 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла14 вересня, 05:23 • 11662 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 6258 перегляди
Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу10:26 • 11724 перегляди
Стубб і Джонсон обмінялися різкими репліками під час конференції в Києві12:59 • 10961 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 76241 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 48952 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 48105 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 73568 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 45593 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Денис Шмигаль
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Франція
Польща
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 6384 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 20879 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 67981 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 53598 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 101648 перегляди
Актуальне
Bild
Financial Times
The Guardian
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Данія дозволила уряду ігнорувати закони заради будівництва заводу ракетного палива для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Уряд Данії отримав широкі повноваження скасовувати закони та права громадян на скарги для проектів національної оборони. Це дозволить українській компанії Ukrainian Fire Point побудувати завод твердого ракетного палива, ігноруючи понад 20 правил.

Данія дозволила уряду ігнорувати закони заради будівництва заводу ракетного палива для України - ЗМІ

В Данії уряд на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном отримав широкі повноваження скасовувати інші закони, нормативні акти та право громадян на скарги, якщо проект служить важливим цілям національної оборони або надзвичайним ситуаціям цивільного характеру. Уряд має намір використати ці повноваження, щоб посприяти будівництву українською компанією заводу стратегічного значення, пише УНН з посиланням на DR.

Деталі

Компанія Ukrainian Fire Point має намір побудувати завод у Скридструпі, який може виробляти тверде ракетне паливо. Це важливий компонент для деяких найпотужніших ракет України.

Буде спеціально проігноровано понад 20 різних правил і законів, щоб завод міг якомога швидше запрацювати. Це видно з проекту виконавчого розпорядження, яке Датське управління бізнесу надіслало на консультацію.

Дуже різке формулювання полягало б у тому, що вони відходять від верховенства права. І питання просто полягає в тому, чи це модель, до якої нам потрібно звикнути, чи це дуже особлива ситуація, в якій ми знаходимося з цим заводом

- заявив Міхаель Гетце, професор адміністративного права Копенгагенського університету.

Кількість законів та нормативних актів, які будуть проігноровані, дивує Фредеріка Вааге, професора адміністративного права в Університеті Південної Данії (SDU).

Можливо, це було наївно, але я насправді думав, що буде одне чи два відхилення від екологічного та планового законодавства щодо окремих проектів. Але їх понад 20. Виконавчий наказ показує, що закон не стосується скасування жодного аспекту екологічного законодавства. Вони дійсно хочуть використати можливість відхилень на повну силу, каже він

- заявив Вааге.

Для юридичного аналітичного центру Justitia виконавчий наказ є підтвердженням того, чого вони боялися.

Вони, так би мовити, стерли з аркуша все. Закон використовувався для створення винятків у максимально широкому обсязі, і, можливо, навіть у більшому обсязі, ніж це було абсолютно необхідно

- каже Крістоффер Бадсе, головний юридичний радник Justitia.

Доповнення

Федеральна рада Швейцарії 12 вересня схвалила приєднання України до клубу CV90, що об’єднує країни-оператори бойової машини піхоти 90.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Троельс Лунд Поульсен
Швейцарія
Данія
Україна