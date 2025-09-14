Данія дозволила уряду ігнорувати закони заради будівництва заводу ракетного палива для України - ЗМІ

В Данії уряд на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном отримав широкі повноваження скасовувати інші закони, нормативні акти та право громадян на скарги, якщо проект служить важливим цілям національної оборони або надзвичайним ситуаціям цивільного характеру. Уряд має намір використати ці повноваження, щоб посприяти будівництву українською компанією заводу стратегічного значення, пише УНН з посиланням на DR.

Компанія Ukrainian Fire Point має намір побудувати завод у Скридструпі, який може виробляти тверде ракетне паливо. Це важливий компонент для деяких найпотужніших ракет України.

Буде спеціально проігноровано понад 20 різних правил і законів, щоб завод міг якомога швидше запрацювати. Це видно з проекту виконавчого розпорядження, яке Датське управління бізнесу надіслало на консультацію.

Дуже різке формулювання полягало б у тому, що вони відходять від верховенства права. І питання просто полягає в тому, чи це модель, до якої нам потрібно звикнути, чи це дуже особлива ситуація, в якій ми знаходимося з цим заводом

Кількість законів та нормативних актів, які будуть проігноровані, дивує Фредеріка Вааге, професора адміністративного права в Університеті Південної Данії (SDU).

Можливо, це було наївно, але я насправді думав, що буде одне чи два відхилення від екологічного та планового законодавства щодо окремих проектів. Але їх понад 20. Виконавчий наказ показує, що закон не стосується скасування жодного аспекту екологічного законодавства. Вони дійсно хочуть використати можливість відхилень на повну силу, каже він