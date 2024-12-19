Дания объявила новый пакет помощи Украине: что туда входит

ukenru
Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 15411 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 58508 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
08:23 • 71650 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 112640 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 141999 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 149139 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133687 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111728 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113006 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
 • 151113 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

 • 100173 просмотра
Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

 • 18566 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

 • 78315 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 87439 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 51194 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

12:16 • 58508 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 51194 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 122796 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 131390 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 145393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 87439 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 100822 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 104045 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 106739 просмотра
Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

Сын Анджелины Джоли получил важную должность в ее новом фильме в Париже

 • 109960 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Дания объявила новый пакет помощи Украине: что туда входит

Дания объявила новый пакет помощи Украине: что туда входит

Киев  •  УНН

 • 6988 просмотра

Read in English

Минобороны Дании анонсировало 23-й пакет военной помощи Украине стоимостью 2,1 млрд крон. Средства направят на усиление ПВО, поддержку F-16 и приобретение БМП CV90 в сотрудничестве со Швецией.

Минобороны Дании сообщило о 23-м пакете помощи Украине, который предусматривает 2,1 миллиарда датских крон (более 281 млн евро), среди прочего, для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и боевой авиации. Кроме того, выделены средства на дополнительные БМП, сообщили в датском министерстве обороны в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, новый пакет помощи направлен на укрепление украинской противовоздушной обороны, которая предоставляется через международных партнеров Дании. Кроме того, пакет предусматривает финансовый вклад в работу мощностей украинских F-16. 

"Одной из самых насущных потребностей Украины сейчас является возможность защитить себя от российских авиаударов. Поэтому мы предоставляем приоритет большей поддержке противовоздушной обороны. Кроме того, пакет содержит финансовый вклад в функционирование боевой авиации Украины, в развитии которой Дания сыграла особую роль, передав боевые самолеты F-16 и подготовив личный состав", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Кроме того, как указано, Дания, в сотрудничестве со Швецией, дарит ряд боевых машин пехоты CV90, также Дания направляет больше персонала для расширенной поддержки НАТО для Украины и увеличивает свой вклад в военную миссию ЕС по поддержке Украины.

Швеция и Дания заказали БМП на 25 млрд: Украина получит 40 единиц6 дек. 2024, 13:36 • 53589 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
troels-lund-poulsenТроэльс Лунд Поульсен
natoNATO
daniyaДания
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon