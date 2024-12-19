Дания объявила новый пакет помощи Украине: что туда входит

Минобороны Дании сообщило о 23-м пакете помощи Украине, который предусматривает 2,1 миллиарда датских крон (более 281 млн евро), среди прочего, для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины и боевой авиации. Кроме того, выделены средства на дополнительные БМП, сообщили в датском министерстве обороны в четверг, пишет УНН.

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Как сообщается, новый пакет помощи направлен на укрепление украинской противовоздушной обороны, которая предоставляется через международных партнеров Дании. Кроме того, пакет предусматривает финансовый вклад в работу мощностей украинских F-16.

"Одной из самых насущных потребностей Украины сейчас является возможность защитить себя от российских авиаударов. Поэтому мы предоставляем приоритет большей поддержке противовоздушной обороны. Кроме того, пакет содержит финансовый вклад в функционирование боевой авиации Украины, в развитии которой Дания сыграла особую роль, передав боевые самолеты F-16 и подготовив личный состав", - отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Кроме того, как указано, Дания, в сотрудничестве со Швецией, дарит ряд боевых машин пехоты CV90, также Дания направляет больше персонала для расширенной поддержки НАТО для Украины и увеличивает свой вклад в военную миссию ЕС по поддержке Украины.

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