Дания выделяет для Украины новый пакет военной помощи: что он предусматривает

Правительство Дании и парламентский комитет согласовали 28-й пакет военной помощи Украине на сумму 1,4 миллиарда датских крон (около 217 млн долларов), сообщило Министерство обороны страны, пишет УНН.

Пакет предусматривает финансирование программы совместного производства оружия в Украине – "датской модели" – на 100 млн крон, более 370 млн крон выделяются на инициативу PURL для закупки американского вооружения, а 80 млн крон – на топливо через Агентство НАТО.

НАТО продолжит поддержку Украины: Россия не добилась стратегической победы - BBC

С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL