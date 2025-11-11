Дания выделяет для Украины новый пакет военной помощи: что он предусматривает
Дания согласовала 28-й пакет военной помощи Украине на сумму 1,4 миллиарда датских крон. Он предусматривает финансирование совместного производства оружия, закупку американского вооружения и горючего.
Правительство Дании и парламентский комитет согласовали 28-й пакет военной помощи Украине на сумму 1,4 миллиарда датских крон (около 217 млн долларов), сообщило Министерство обороны страны, пишет УНН.
Пакет предусматривает финансирование программы совместного производства оружия в Украине – "датской модели" – на 100 млн крон, более 370 млн крон выделяются на инициативу PURL для закупки американского вооружения, а 80 млн крон – на топливо через Агентство НАТО.
С помощью этого пакета помощи мы обеспечим Украине ряд решающих боевых возможностей в ближайшие месяцы с помощью датской модели и инициативы PURL
Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) позволяет США и НАТО оперативно поставлять вооружение Украине в соответствии с приоритетными потребностями Вооруженных сил, финансируемых партнерами через специальный счет НАТО.
