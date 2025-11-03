НАТО продолжит поддержку Украины: Россия не добилась стратегической победы - BBC

$42.080.01
08:56 • 17679 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 23003 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 22777 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 22077 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 20459 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24985 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39894 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 71509 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 70351 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56832 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 28048 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 24759 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 22551 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 24992 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 23920 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 9770 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 19152 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 24049 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 4296 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 7212 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 23264 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 44601 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 94744 просмотра
Техника
Социальная сеть
Золото
Хранитель
Шахед-136

НАТО продолжит поддержку Украины: Россия не добилась стратегической победы - BBC

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс будет поддерживать Украину до переговоров о прекращении войны. Он считает войну затяжной и стратегическим поражением Путина, несмотря на успехи РФ на поле боя.

НАТО продолжит поддержку Украины: Россия не добилась стратегической победы - BBC

Организация Североатлантического договора (НАТО) будет поддерживать Украину до того дня, когда станет возможным сесть за стол переговоров для прекращения войны. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

Адмирал добавил, что с оперативной точки зрения он считает войну между Россией и Украиной затяжной и что "почти пришло время сесть за стол переговоров, потому что это пустая трата жизней".

Он уточнил, что российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года стало стратегическим поражением российского диктатора Владимира Путина, несмотря на недавние медленные, постепенные успехи России на поле боя. По его словам, Россия потерпела стратегическое поражение, поскольку не смогла остановить расширение НАТО - к альянсу присоединились Финляндия и Швеция.

На вопрос, готовы ли европейские страны продолжать поддерживать оборону Украины, он ответил утвердительно. Он отметил, что это было выгодно, поскольку они получили своеобразный сигнал к пробуждению и теперь берут на себя ответственность за собственную оборону.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Словения присоединилась к инициативе PURL, что позволяет европейским союзникам НАТО закупать американское оружие для Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Финляндия
Словения
Швеция
Украина