НАТО продолжит поддержку Украины: Россия не добилась стратегической победы - BBC
Киев • УНН
Глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс будет поддерживать Украину до переговоров о прекращении войны. Он считает войну затяжной и стратегическим поражением Путина, несмотря на успехи РФ на поле боя.
Организация Североатлантического договора (НАТО) будет поддерживать Украину до того дня, когда станет возможным сесть за стол переговоров для прекращения войны. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, передает УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
Адмирал добавил, что с оперативной точки зрения он считает войну между Россией и Украиной затяжной и что "почти пришло время сесть за стол переговоров, потому что это пустая трата жизней".
Он уточнил, что российское полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года стало стратегическим поражением российского диктатора Владимира Путина, несмотря на недавние медленные, постепенные успехи России на поле боя. По его словам, Россия потерпела стратегическое поражение, поскольку не смогла остановить расширение НАТО - к альянсу присоединились Финляндия и Швеция.
На вопрос, готовы ли европейские страны продолжать поддерживать оборону Украины, он ответил утвердительно. Он отметил, что это было выгодно, поскольку они получили своеобразный сигнал к пробуждению и теперь берут на себя ответственность за собственную оборону.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Словения присоединилась к инициативе PURL, что позволяет европейским союзникам НАТО закупать американское оружие для Украины.