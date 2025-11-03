НАТО продовжить підтримку України: росія не досягла стратегічної перемоги - BBC
Київ • УНН
Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс підтримуватиме Україну до переговорів про припинення війни. Він вважає війну затяжною та стратегічною поразкою путіна, попри успіхи рф на полі бою.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) буде підтримувати Україну до того дня, коли буде можливим сісти за стіл переговорів для припинення війни. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
Адмірал додав, що з оперативної точки зору він вважає війну між росією та Україною затяжною і що "майже настав час сісти за стіл переговорів, бо це марна трата життів".
Він уточнив, що російське повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року стало стратегічною поразкою російського диктатора володимира путіна, попри нещодавні повільні, поступові успіхи росії на полі бою. За його словами, росія зазнала стратегічної поразки, оскільки не змогла зупинити розширення НАТО - до альянсу доєднались Фінляндія і Швеція.
На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів ствердно. Він зазначив, що це було вигідно, оскільки вони отримали своєрідний сигнал до пробудження і тепер беруть на себе відповідальність за власну оборону.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Словенія приєдналася до ініціативи PURL, що дозволяє європейським союзникам НАТО закуповувати американську зброю для України.