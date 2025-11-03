$42.080.01
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
"Може посилити підозри та створити ризики схем": у Раді попереджають про вади закону щодо землі під зруйнованими будинками
Графіки відключень світла скасовані, але можливі ввечері - Міненерго
МВФ може заблокувати фінансову підтримку Києва без надання Україні позики, забезпеченої "замороженими" коштами рф - Рolitico
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопада
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров'я: поради фітнес-тренера
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
НАТО продовжить підтримку України: росія не досягла стратегічної перемоги - BBC

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс підтримуватиме Україну до переговорів про припинення війни. Він вважає війну затяжною та стратегічною поразкою путіна, попри успіхи рф на полі бою.

НАТО продовжить підтримку України: росія не досягла стратегічної перемоги - BBC

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) буде підтримувати Україну до того дня, коли буде можливим сісти за стіл переговорів для припинення війни. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Адмірал додав, що з оперативної точки зору він вважає війну між росією та Україною затяжною і що "майже настав час сісти за стіл переговорів, бо це марна трата життів".

Він уточнив, що російське повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року стало стратегічною поразкою російського диктатора володимира путіна, попри нещодавні повільні, поступові успіхи росії на полі бою. За його словами, росія зазнала стратегічної поразки, оскільки не змогла зупинити розширення НАТО - до альянсу доєднались Фінляндія і Швеція.

На запитання, чи готові європейські країни продовжувати підтримувати оборону України, він відповів ствердно. Він зазначив, що це було вигідно, оскільки вони отримали своєрідний сигнал до пробудження і тепер беруть на себе відповідальність за власну оборону.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Словенія приєдналася до ініціативи PURL, що дозволяє європейським союзникам НАТО закуповувати американську зброю для України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Фінляндія
Словенія
Швеція
Україна