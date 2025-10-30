Словенія приєдналася до програми закупівлі зброї для України - МЗС

Словенія приєдналася до ініціативи PURL, в рамках якої європейські союзники по НАТО можуть закуповувати американську зброю для посилення обороноздатності України. Про це заявив Мігістр закордонних справ України Андрій Сибіга під спільної пресконференції з віце-прем’єр-міністеркою Словенії, міністром закордонних справ Танею Файон.

Окремо хочу відзначити приєднання Словенії до ініціативи PURL і це справжнє лідерство серед партнерів по НАТО. Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії. Це відкриває двері для втілення проєктів, спрямованих на посилення оборонних спроможностей - зазначив Сибіга.

Cибіга повідомив, що в цьому році Естонія виділила 0,3% валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні. Також ця країна надала 10 мільйонів євро на ініціативу PURL.

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, щоб ця країна приєдналася до програми закупівлі зброї для України (PURL).