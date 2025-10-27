Естонія виділила 10 млн євро на ініціативу PURL - Сибіга
В цьому році Естонія 0,3% валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні. Також ця країна надала 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною, пише УНН.
"Естонська підтримка охоплює всі сфери – від оборони і безпеки до цифрових технологій, гуманітарних програм. Естонія щорічно спрямовує чверть відсотка валового внутрішнього продукту, а в цьому році 0,3 % на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності і далекоглядності", - заявив Сибіга.
Глава МЗС України також висловив Естонії вдячність за виділення 10 мільйонів євро в рамках ініціативи PURL.
Bloomberg пише, що Італія висловила готовність приєднатися до групи союзників НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми PURL.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО тепер прихильні програмі PURL, яка дозволяє союзникам поставки американської зброї для України.