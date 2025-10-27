$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 13853 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 19287 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 21438 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 23957 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 23078 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56762 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53889 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45742 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 48029 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29311 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 71736 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 95382 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 114039 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 97146 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 116684 перегляди
Естонія виділила 10 млн євро на ініціативу PURL - Сибіга

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Естонія виділила 10 мільйонів євро на ініціативу PURL та спрямовує 0,3% ВВП на військову допомогу Україні. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Естонія виділила 10 млн євро на ініціативу PURL - Сибіга

В цьому році Естонія 0,3% валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні. Також ця країна надала 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною, пише УНН.

Деталі

"Естонська підтримка охоплює всі сфери – від оборони і безпеки до цифрових технологій, гуманітарних програм. Естонія щорічно спрямовує чверть відсотка валового внутрішнього продукту, а в цьому році 0,3 % на військову допомогу нашій державі. Це приклад справжньої солідарності і далекоглядності", - заявив Сибіга.

Глава МЗС України також висловив Естонії вдячність за виділення 10 мільйонів євро в рамках ініціативи PURL.

"Також вдячні Естонії за виділення 10 мільйонів євро на ініціативу PURL", - додав Сибіга.

Доповнення

Bloomberg пише, що Італія висловила готовність приєднатися до групи союзників НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми PURL.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що 17 країн-членів НАТО тепер прихильні програмі PURL, яка дозволяє союзникам поставки американської зброї для України.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Італія
Естонія
Україна