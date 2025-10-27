$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
08:41 • 13018 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 17610 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 20152 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 22709 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 22063 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 56384 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 53586 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45701 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 47993 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 29289 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
Эстония выделила 10 млн евро на инициативу PURL - Сибига

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Эстония выделила 10 миллионов евро на инициативу PURL и направляет 0,3% ВВП на военную помощь Украине. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Эстония выделила 10 млн евро на инициативу PURL - Сибига

В этом году Эстония выделила 0,3% валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Также эта страна предоставила 10 миллионов евро на инициативу PURL, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, пишет УНН.

Детали

"Эстонская поддержка охватывает все сферы – от обороны и безопасности до цифровых технологий, гуманитарных программ. Эстония ежегодно направляет четверть процента валового внутреннего продукта, а в этом году 0,3% на военную помощь нашему государству. Это пример настоящей солидарности и дальновидности", - заявил Сибига.

Глава МИД Украины также выразил Эстонии благодарность за выделение 10 миллионов евро в рамках инициативы PURL.

"Также благодарны Эстонии за выделение 10 миллионов евро на инициативу PURL", - добавил Сибига.

Дополнение

Bloomberg пишет, что Италия выразила готовность присоединиться к группе союзников НАТО, которые финансируют закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО теперь привержены программе PURL, которая позволяет союзникам поставки американского оружия для Украины.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Марк Рютте
НАТО
Италия
Эстония
Украина