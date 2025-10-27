Эстония выделила 10 млн евро на инициативу PURL - Сибига

В этом году Эстония выделила 0,3% валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Также эта страна предоставила 10 миллионов евро на инициативу PURL, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, пишет УНН.

Детали

"Эстонская поддержка охватывает все сферы – от обороны и безопасности до цифровых технологий, гуманитарных программ. Эстония ежегодно направляет четверть процента валового внутреннего продукта, а в этом году 0,3% на военную помощь нашему государству. Это пример настоящей солидарности и дальновидности", - заявил Сибига.

Глава МИД Украины также выразил Эстонии благодарность за выделение 10 миллионов евро в рамках инициативы PURL.

Дополнение

Bloomberg пишет, что Италия выразила готовность присоединиться к группе союзников НАТО, которые финансируют закупку американского оружия для Украины в рамках специальной программы PURL.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что 17 стран-членов НАТО теперь привержены программе PURL, которая позволяет союзникам поставки американского оружия для Украины.