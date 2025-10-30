Словения присоединилась к программе закупки оружия для Украины - МИД

Словения присоединилась к инициативе PURL, в рамках которой европейские союзники по НАТО могут закупать американское оружие для усиления обороноспособности Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Словении, министром иностранных дел Таней Файон.

Детали

Отдельно хочу отметить присоединение Словении к инициативе PURL, и это настоящее лидерство среди партнеров по НАТО. У нас есть значительный потенциал в развитии взаимовыгодного сотрудничества с оборонными предприятиями Словении. Это открывает двери для реализации проектов, направленных на усиление оборонных возможностей - отметил Сибига.

Дополнение

Сибига сообщил, что в этом году Эстония выделила 0,3% валового внутреннего продукта на военную помощь Украине. Также эта страна предоставила 10 миллионов евро на инициативу PURL.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, чтобы эта страна присоединилась к программе закупки оружия для Украины (PURL).