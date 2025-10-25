Трамп і Рютте тиснуть на Мелоні, щоб Італія приєдналася до програми закупівлі зброї для України - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США і генсек НАТО чинять тиск на прем'єр-міністерку Італії, щоб ця країна приєдналася до програми PURL. Джорджа Мелоні наразі розмірковує над доцільністю такого рішення.
Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, щоб ця країна приєдналася до програми закупівлі зброї для України (PURL). Про це повідомляє La Stampa з посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що спочатку італійський уряд виступав проти участі у PURL з економічних та громадських міркувань, але "потім щось змінилося".
На Мелоні почався тиск. ... Сам Трамп попросив прем'єр-міністерку докласти зусиль. Однак найбільш наполягав ... Рютте, усвідомлюючи, що лише за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю зброї для Києва та консолідувати Альянс. Зеленський обговорив це питання з Мелоні, сподіваючись переконати її
Вказується, що наразі Мелоні не дала "остаточного зеленого світла" - вона зберігає обережність через побоювання внутрішньополітичних проблем. Зокрема, два дні тому правопопулістська партія Lega "викликала у неї гнів у парламенті, піддавшись рівнянню "більше зброї, менше охорони здоров'я".
Нагадаємо
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у п;ятничному засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок. Вона повторила важливість єдності між двома сторонами Атлантики у прагненні до припинення вогню в Україні, на основі якого можна розпочати надійний переговорний процес, починаючи з нинішньої лінії зіткнення, з метою досягнення справедливого та міцного миру.
Зеленський обговорив із Мелоні захист енергетики та оборонні проєкти SAFE23.10.25, 19:09 • 2828 переглядiв