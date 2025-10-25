Трамп і Рютте тиснуть на Мелоні, щоб Італія приєдналася до програми закупівлі зброї для України - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте чинять тиск на прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, щоб ця країна приєдналася до програми закупівлі зброї для України (PURL). Про це повідомляє La Stampa з посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Зазначається, що спочатку італійський уряд виступав проти участі у PURL з економічних та громадських міркувань, але "потім щось змінилося".

На Мелоні почався тиск. ... Сам Трамп попросив прем'єр-міністерку докласти зусиль. Однак найбільш наполягав ... Рютте, усвідомлюючи, що лише за допомогою цього інструменту можна буде стимулювати закупівлю зброї для Києва та консолідувати Альянс. Зеленський обговорив це питання з Мелоні, сподіваючись переконати її