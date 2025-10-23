Зеленський обговорив із Мелоні захист енергетики та оборонні проєкти SAFE
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для обговорення захисту енергетики та оборонних проєктів SAFE. Також порушили питання використання заморожених російських активів для підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Говорили про захист енергетики та оборонні проєкти в межах програми SAFE, передає УНН.
Провели зустріч із Джорджею Мелоні, Головою Ради міністрів Італії. Говорили про те, як захистити нашу енергетику від російських ударів і зробити її більш стійкою. Італія має відповідну експертизу й обладнання
Окремо, за його словами, йшлося про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE.
Важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи. Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни
Нагадаємо
Президент Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів. Він наголосив, що запропонований механізм є законним і справедливим.