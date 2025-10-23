Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики и оборонные проекты SAFE
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для обсуждения защиты энергетики и оборонных проектов SAFE. Также был поднят вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Говорили о защите энергетики и оборонных проектах в рамках программы SAFE, передает УНН.
Провели встречу с Джорджей Мелони, Председателем Совета министров Италии. Говорили о том, как защитить нашу энергетику от российских ударов и сделать ее более устойчивой. Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование
Отдельно, по его словам, речь шла о совместных оборонных проектах в рамках программы SAFE.
Важно, чтобы такие инициативы работали на пользу всей Европы. Подняли и важную тему использования замороженных российских активов. Справедливо, чтобы эти средства были направлены для поддержки и защиты нашей страны
Напомним
Президент Зеленский обратился к европейским лидерам с призывом как можно быстрее принять решение по замороженным российским активам. Он подчеркнул, что предложенный механизм является законным и справедливым.