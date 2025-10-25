Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе закупки оружия для Украины - СМИ
Президент США и генсек НАТО оказывают давление на премьер-министра Италии, чтобы эта страна присоединилась к программе PURL. Джорджа Мелони сейчас размышляет над целесообразностью такого решения.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, чтобы эта страна присоединилась к программе закупки оружия для Украины (PURL). Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.
Отмечается, что изначально итальянское правительство выступало против участия в PURL по экономическим и общественным соображениям, но "потом что-то изменилось".
На Мелони началось давление. ... Сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия. Однако наиболее настаивал ... Рютте, осознавая, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и консолидировать Альянс. Зеленский обсудил этот вопрос с Мелони, надеясь убедить ее
Указывается, что пока Мелони не дала "окончательного зеленого света" - она сохраняет осторожность из-за опасений внутриполитических проблем. В частности, два дня назад правопопулистская партия Lega "вызвала у нее гнев в парламенте, поддавшись уравнению "больше оружия, меньше здравоохранения".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в пятничном заседании Коалиции желающих по видеосвязи. Она повторила важность единства между двумя сторонами Атлантики в стремлении к прекращению огня в Украине, на основе которого можно начать надежный переговорный процесс, начиная с нынешней линии соприкосновения, с целью достижения справедливого и прочного мира.
