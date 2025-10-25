Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе закупки оружия для Украины - СМИ

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, чтобы эта страна присоединилась к программе закупки оружия для Украины (PURL). Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Отмечается, что изначально итальянское правительство выступало против участия в PURL по экономическим и общественным соображениям, но "потом что-то изменилось".

На Мелони началось давление. ... Сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия. Однако наиболее настаивал ... Рютте, осознавая, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и консолидировать Альянс. Зеленский обсудил этот вопрос с Мелони, надеясь убедить ее