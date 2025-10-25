Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе закупки оружия для Украины - СМИ

$41.900.14
48.550.18
ukenru
03:58 • 3700 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями, на юге до +17°Photo
24 октября, 17:15 • 23886 просмотра
В субботу Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 42434 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 33076 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 36726 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 30559 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 48711 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 27249 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20558 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28738 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
5.1м/с
85%
737мм
Популярные новости
Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии24 октября, 20:59 • 4764 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением24 октября, 22:33 • 18001 просмотра
Госсекретарь США Рубио сменил Виткоффа в переговорах с РФ, что привело к ужесточению санкций - Bloomberg25 октября, 00:04 • 10428 просмотра
Франция готова направить войска в Украину в рамках гарантий безопасности - начштаба Сухопутных войск25 октября, 00:35 • 7198 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно01:06 • 14405 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 26570 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 48701 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 42193 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 41999 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 81415 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Марк Рютте
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет06:14 • 1130 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 17075 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 20375 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 32384 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 55425 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck

Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе закупки оружия для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 874 просмотра

Президент США и генсек НАТО оказывают давление на премьер-министра Италии, чтобы эта страна присоединилась к программе PURL. Джорджа Мелони сейчас размышляет над целесообразностью такого решения.

Трамп и Рютте давят на Мелони, чтобы Италия присоединилась к программе закупки оружия для Украины - СМИ

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оказывают давление на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, чтобы эта страна присоединилась к программе закупки оружия для Украины (PURL). Об этом сообщает La Stampa со ссылкой на собственные источники, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что изначально итальянское правительство выступало против участия в PURL по экономическим и общественным соображениям, но "потом что-то изменилось".

На Мелони началось давление. ... Сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия. Однако наиболее настаивал ... Рютте, осознавая, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и консолидировать Альянс. Зеленский обсудил этот вопрос с Мелони, надеясь убедить ее

- пишет издание.

Указывается, что пока Мелони не дала "окончательного зеленого света" - она сохраняет осторожность из-за опасений внутриполитических проблем. В частности, два дня назад правопопулистская партия Lega "вызвала у нее гнев в парламенте, поддавшись уравнению "больше оружия, меньше здравоохранения".

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в пятничном заседании Коалиции желающих по видеосвязи. Она повторила важность единства между двумя сторонами Атлантики в стремлении к прекращению огня в Украине, на основе которого можно начать надежный переговорный процесс, начиная с нынешней линии соприкосновения, с целью достижения справедливого и прочного мира.

Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики и оборонные проекты SAFE23.10.25, 19:09 • 2828 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
Джорджия Мелони
НАТО
Дональд Трамп
Италия
Владимир Зеленский
Украина