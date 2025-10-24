Мелоні взяла участь у засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок: про що заявила прем'єрка Італії
Київ • УНН
Джорджа Мелоні наголосила на важливості єдності між ЄС та США для припинення вогню в Україні. Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, який включатиме боєприпаси та ракети для систем ППО SAMP/T.
Голова Ради Міністрів Італії Джорджа Мелоні взяла участь у п;ятничному засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок. Про це повідомляє пресслужба італійської премʼєрки, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що зустріч відбулася після "нещодавніх синхронних рішень Європейського Союзу та Сполучених Штатів запровадити нові санкції проти росії через наполегливе небажання москви зобов'язатися припинити бойові дії".
Мелоні повторила важливість єдності між двома сторонами Атлантики у прагненні до припинення вогню, на основі якого можна розпочати надійний переговорний процес, починаючи з нинішньої лінії зіткнення, з метою досягнення справедливого та міцного миру
Нагадаємо
Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.
З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія вже відправила 11 пакетів військової допомоги на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них увійшли два комплекси SAMP/T, які стали частиною української системи протиповітряної оборони.
Попри обмежений фіскальний простір, уряд Мелоні демонструє готовність продовжувати підтримку України. Рим навіть розглядає можливість активації "виняткового оборонного механізму", який дозволяє тимчасово перевищити бюджетні обмеження ЄС задля фінансування оборонних витрат.
