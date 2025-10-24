Мелоні взяла участь у засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок: про що заявила прем'єрка Італії

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 11386 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
16:33 • 16639 перегляди
Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет, посилюючи підтримку перед зимою - прем’єр Стармер
24 жовтня, 15:19 • 17490 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
24 жовтня, 14:29 • 22590 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
24 жовтня, 12:52 • 20597 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37053 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:17 • 24765 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
24 жовтня, 12:13 • 19684 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27841 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73435 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4.8м/с
92%
735мм
Популярнi новини
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 34138 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 33423 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 14861 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 10653 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 13162 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 13283 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 37053 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto24 жовтня, 11:40 • 33548 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto24 жовтня, 11:32 • 34257 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 73436 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Сі Цзіньпін
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 10737 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"24 жовтня, 12:41 • 14950 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 28444 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 51685 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 34945 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
Опалення

Мелоні взяла участь у засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок: про що заявила прем'єрка Італії

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Джорджа Мелоні наголосила на важливості єдності між ЄС та США для припинення вогню в Україні. Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, який включатиме боєприпаси та ракети для систем ППО SAMP/T.

Мелоні взяла участь у засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок: про що заявила прем'єрка Італії

Голова Ради Міністрів Італії Джорджа Мелоні взяла участь у п;ятничному засіданні Коаліції охочих через відеозвʼязок. Про це повідомляє пресслужба італійської премʼєрки, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що зустріч відбулася після "нещодавніх синхронних рішень Європейського Союзу та Сполучених Штатів запровадити нові санкції проти росії через наполегливе небажання москви зобов'язатися припинити бойові дії".

Мелоні повторила важливість єдності між двома сторонами Атлантики у прагненні до припинення вогню, на основі якого можна розпочати надійний переговорний процес, починаючи з нинішньої лінії зіткнення, з метою досягнення справедливого та міцного миру

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія вже відправила 11 пакетів військової допомоги на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них увійшли два комплекси SAMP/T, які стали частиною української системи протиповітряної оборони.

Попри обмежений фіскальний простір, уряд Мелоні демонструє готовність продовжувати підтримку України. Рим навіть розглядає можливість активації "виняткового оборонного механізму", який дозволяє тимчасово перевищити бюджетні обмеження ЄС задля фінансування оборонних витрат.

Зеленський обговорив із Мелоні захист енергетики та оборонні проєкти SAFE23.10.25, 19:09 • 2778 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Джорджа Мелоні
Європейський Союз
Італія
Сполучені Штати Америки
Україна