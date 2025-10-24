Італія готує 12-й пакет допомоги Україні: акцент на боєприпасах і системах ППО SAMP/T
Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.
Деталі
Італія продовжує зміцнювати військову підтримку України попри економічні обмеження і складну бюджетну ситуацію. Як повідомляють джерела агентства Bloomberg, уряд Джорджії Мелоні готує 12-й пакет військової допомоги, який зосереджуватиметься на постачанні боєприпасів і ракет до систем SAMP/T, здатних протистояти російським ракетним атакам.
За словами інформаторів, новий пакет може бути готовий вже наприкінці 2025 року, хоча остаточні терміни залежатимуть від внутрішньополітичних процедур. Деталі традиційно залишаються під грифом державної таємниці – італійські закони суворо обмежують публікацію інформації про оборонні постачання.
Підтримка України урядом Мелоні
З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія вже відправила 11 пакетів військової допомоги на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них увійшли два комплекси SAMP/T, які стали частиною української системи протиповітряної оборони.
Попри обмежений фіскальний простір, уряд Мелоні демонструє готовність продовжувати підтримку України. Рим навіть розглядає можливість активації "виняткового оборонного механізму", який дозволяє тимчасово перевищити бюджетні обмеження ЄС задля фінансування оборонних витрат.
