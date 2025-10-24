Італія готує 12-й пакет допомоги Україні: акцент на боєприпасах і системах ППО SAMP/T

$41.900.14
Ексклюзив
12:47 • 7144 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 9718 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифру
12:13 • 10815 перегляди
Україну завтра накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
07:57 • 21305 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56056 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 25620 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 19487 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 21749 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31604 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29934 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР
Публікації
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 7144 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 56056 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п'ять рецептів для моторошно смачного вечора
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Житомирська область
Польща
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Saab JAS 39 Gripen
IRIS-T

Італія готує 12-й пакет допомоги Україні: акцент на боєприпасах і системах ППО SAMP/T

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений до кінця року, залежно від швидкості парламентських процедур.

Італія готує 12-й пакет допомоги Україні: акцент на боєприпасах і системах ППО SAMP/T

Рим працює над 12-м пакетом військової допомоги для України, який включатиме нові поставки боєприпасів і ракет для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Пакет може бути затверджений вже до кінця року – все залежить від швидкості парламентських процедур. Про це йдеться у матеріалі Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Італія продовжує зміцнювати військову підтримку України попри економічні обмеження і складну бюджетну ситуацію. Як повідомляють джерела агентства Bloomberg, уряд Джорджії Мелоні готує 12-й пакет військової допомоги, який зосереджуватиметься на постачанні боєприпасів і ракет до систем SAMP/T, здатних протистояти російським ракетним атакам.

"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть

За словами інформаторів, новий пакет може бути готовий вже наприкінці 2025 року, хоча остаточні терміни залежатимуть від внутрішньополітичних процедур. Деталі традиційно залишаються під грифом державної таємниці – італійські закони суворо обмежують публікацію інформації про оборонні постачання.

Підтримка України урядом Мелоні

З моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Італія вже відправила 11 пакетів військової допомоги на суму від 2,5 до 3 мільярдів євро. До них увійшли два комплекси SAMP/T, які стали частиною української системи протиповітряної оборони.

Попри обмежений фіскальний простір, уряд Мелоні демонструє готовність продовжувати підтримку України. Рим навіть розглядає можливість активації "виняткового оборонного механізму", який дозволяє тимчасово перевищити бюджетні обмеження ЄС задля фінансування оборонних витрат.

ЄС продовжить фінансувати Україну до 2027 року та посилить санкції проти росії - Зеленський

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Джорджа Мелоні
Bloomberg
Європейський Союз
Італія
Україна
Лондон