"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть

Київ • УНН

 • 8010 перегляди

Сьогодні в Лондоні проходить зустріч "коаліції охочих" для обговорення посилення тиску на рф та підтримки України. Британський прем'єр Кір Стармер закликатиме вивести російські енергоносії зі світового ринку та прискорити постачання далекобійного озброєння.

"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть

"Коаліція охочих" для підтримки України збирається сьогодні на рівні світових лідерів у Лондоні, щоб обговорити, як вони можуть чинити тиск на главу кремля володимира путіна, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликатиме лідерів діяти, щоб вивести російську нафту та газ зі світового ринку, завершити роботу з російськими суверенними активами, щоб вивільнити мільярди для фінансування оборони України, та активізувати надання далекобійного озброєння, пише УНН з посиланням на повідомлення британського уряду.

Європейські лідери мають прибути сьогодні до Лондона на вирішальну зустріч "коаліції охочих", на тлі того, як союзники України посилюють тиск на росію напередодні зими

- повідомили у британському уряді.

Очікується, що лідери використають зустріч, щоб зосередити увагу світу на тому, як вони можуть ще більше зміцнити позиції України та паралізувати здатність росії продовжувати вести війну.

Зустріч супроводжується оголошенням Стармером, одним зі співголів "коаліції охочих", про прискорення програми поставок ракет, щоб доставити 140 легких багатоцільових ракет до України цієї зими, зазначили в уряді країни.

Як вказано, протягом останніх двох тижнів "міжнародна спільнота активізувала свої рішучі дії, щоб змусити путіна повернутися за стіл переговорів та забезпечити справедливий і тривалий мир для України".

Це включало рішучі дії США цього тижня, спрямовані на блокування фінансових потоків путіна та запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній після дій Великої Британії, вжитих минулого тижня.

Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти23.10.25, 17:19 • 29679 переглядiв

Європейський Союз також ухвалив свій 19-й пакет санкцій проти росії, який ще більше спрямований на торгівлю російською нафтою та боротьбу з фінансовими лазівками, а союзники України прискорили роботу з використання усіх заморожених російських суверенних активів для підтримки України.

ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта24.10.25, 03:17 • 12384 перегляди

"Очікується, що Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр НІдерландів Дік Схоф, а також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте особисто візьмуть участь у зустрічі в Міністерстві закордонних справ сьогодні. Очікується, що ще 20 лідерів візьмуть участь у телефонній розмові", - вказали у британському уряді.

Під час телефонної розмови британський прем'єр-міністр Кір Стармер, як очікується, закликатиме лідерів забезпечити Україні якомога сильнішу позицію напередодні зими. "Він закликатиме лідерів діяти, щоб вивести російську нафту та газ зі світового ринку, завершити роботу з російськими суверенними активами, щоб вивільнити мільярди фунтів стерлінгів для фінансування оборони України, та активізувати надання далекобійних засобів, щоб Україна могла розвинути свій успіх цього тижня", - ідеться у повідомленні.

Лідери, як вказано, також обговорять, що можна зробити більше для захисту енергетичної інфраструктури України на тлі атак рф.

"Прем'єр-міністр оголосить, що програма будівництва ракет у Великій Британії була прискорена, щоб достроково поставити понад 100 додаткових ракет ППО для зміцнення оборони України в люті зими", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, "буде прискорено постачання додаткових 140 ЛБР для України в зимові місяці".

Зеленський відвідає Лондон для участі у зустрічі коаліції охочих - ЗМІ20.10.25, 18:08 • 3511 переглядiв

Юлія Шрамко

