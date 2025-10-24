$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 1928 просмотра
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить

Киев • УНН

 • 5104 просмотра

Сегодня в Лондоне проходит встреча "коалиции желающих" для обсуждения усиления давления на РФ и поддержки Украины. Британский премьер Кир Стармер будет призывать вывести российские энергоносители с мирового рынка и ускорить поставки дальнобойного вооружения.

"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на РФ и поддержки Украины: о чем будут говорить

"Коалиция желающих" для поддержки Украины собирается сегодня на уровне мировых лидеров в Лондоне, чтобы обсудить, как они могут оказать давление на главу кремля владимира путина, премьер-министр Великобритании Кир Стармер призовет лидеров действовать, чтобы вывести российскую нефть и газ с мирового рынка, завершить работу с российскими суверенными активами, чтобы высвободить миллиарды для финансирования обороны Украины, и активизировать предоставление дальнобойного вооружения, пишет УНН со ссылкой на сообщение британского правительства.

Европейские лидеры должны прибыть сегодня в Лондон на решающую встречу "коалиции желающих", на фоне того, как союзники Украины усиливают давление на россию в преддверии зимы

- сообщили в британском правительстве.

Ожидается, что лидеры используют встречу, чтобы сосредоточить внимание мира на том, как они могут еще больше укрепить позиции Украины и парализовать способность россии продолжать вести войну.

Встреча сопровождается объявлением Стармером, одним из сопредседателей "коалиции желающих", об ускорении программы поставок ракет, чтобы доставить 140 легких многоцелевых ракет в Украину этой зимой, отметили в правительстве страны.

Как указано, в течение последних двух недель "международное сообщество активизировало свои решительные действия, чтобы заставить путина вернуться за стол переговоров и обеспечить справедливый и прочный мир для Украины".

Это включало решительные действия США на этой неделе, направленные на блокирование финансовых потоков путина и введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний после действий Великобритании, предпринятых на прошлой неделе.

Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти23.10.25, 17:19 • 29668 просмотров

Европейский Союз также принял свой 19-й пакет санкций против россии, который еще больше направлен на торговлю российской нефтью и борьбу с финансовыми лазейками, а союзники Украины ускорили работу по использованию всех замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта24.10.25, 03:17 • 12149 просмотров

"Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, а также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лично примут участие во встрече в Министерстве иностранных дел сегодня. Ожидается, что еще 20 лидеров примут участие в телефонном разговоре", - указали в британском правительстве.

Во время телефонного разговора британский премьер-министр Кир Стармер, как ожидается, призовет лидеров обеспечить Украине как можно более сильную позицию в преддверии зимы. "Он призовет лидеров действовать, чтобы вывести российскую нефть и газ с мирового рынка, завершить работу с российскими суверенными активами, чтобы высвободить миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, и активизировать предоставление дальнобойных средств, чтобы Украина могла развить свой успех на этой неделе", - говорится в сообщении.

Лидеры, как указано, также обсудят, что можно сделать больше для защиты энергетической инфраструктуры Украины на фоне атак рф.

"Премьер-министр объявит, что программа строительства ракет в Великобритании была ускорена, чтобы досрочно поставить более 100 дополнительных ракет ПВО для укрепления обороны Украины в лютые зимы", - сказано в сообщении.

Как отмечается, "будет ускорена поставка дополнительных 140 ЛБР для Украины в зимние месяцы".

Зеленский посетит Лондон для участия во встрече коалиции желающих - СМИ20.10.25, 18:08 • 3511 просмотров

Юлия Шрамко

