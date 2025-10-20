Зеленский посетит Лондон для участия во встрече коалиции желающих - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для участия во встрече коалиции желающих, которую сопредседательствуют сэр Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Целью коалиции является объединение стран для защиты мирного соглашения в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в пятницу в Лондоне состоится встреча коалиции желающих. Как сообщает Reuters, Президент Украины Владимир Зеленский также посетит встречу, передает УНН.
Детали
Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил Reuters, что Владимир Зеленский отправится в Лондон на переговоры позже на этой неделе.
Коалиция, сопредседателями которой являются сэр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, имеет целью объединить страны для защиты мирного соглашения в Украине.
Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи с Дональдом Трампом на прошлой неделе и подтвердил, что встретится с ними в ближайшее время.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и анонсировал много встреч и переговоров в Европе на неделе.
Дополнение
Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил BBC, что президент США Дональд Трамп - "единственный, кто может заставить" главу кремля владимира путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.
Некоторые европейские партнеры, по сообщениям, после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в разговоре с украинским лидером были удивлены позицией Трампа.