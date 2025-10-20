Зеленський відвідає Лондон для участі у зустрічі коаліції охочих - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вирушить до Лондона для участі у зустрічі коаліції охочих, яку співголовують сер Кір Стармер, Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц. Метою коаліції є об'єднання країн для захисту мирної угоди в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що в п'ятницю в Лондоні відбудеться зустріч коаліції охочих. Як повідомляє Reuters, Президент України Володимир Зеленський також відвідає зустріч, передає УНН.
Деталі
Джерело, знайоме з цим питанням, повідомило Reuters, що Володимир Зеленський вирушить до Лондона на переговори пізніше цього тижня.
Коаліція, яку співголовують сер Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, має на меті об'єднати країни для захисту мирної угоди в Україні.
Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Дональдом Трампом минулого тижня та підтвердив, що зустрінеться з ними найближчим часом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єрки Данії Метте Фредеріксен і анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі на тижні.
Доповнення
Європейські лідери, включаючи президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту, висловили повну підтримку Президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом. Вони підтвердили військову, фінансову та дипломатичну допомогу, а також гарантії безпеки для України.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив BBC, що президент США Дональд Трамп - "єдиний, хто може змусити" главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
Деякі європейські партнери, за повідомленнями, після зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у розмові з українським лідером були здивовані позицією Трампа.