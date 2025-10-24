ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта

$41.760.01
48.370.10
ukenru
20:21 • 4828 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 17387 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 20151 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 22359 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 33492 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 27865 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 46969 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 41195 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 36274 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13109 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что решение о финансировании Украины ЕС примет в декабре 2025 года, подтвердив длительную поддержку.

ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что решение о финансировании Украины ЕС примет в декабре 2025 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Детали

По его словам, главным результатом саммита стало подтверждение длительной поддержки Украины.

Мы будем поддерживать Украину настолько, насколько это будет необходимо, и так долго, пока это будет нужно

- заявил глава Евросовета.

Глава Евросовета также отметил, что Еврокомиссии поручено как можно скорее подготовить и представить варианты, которые помогут Украине защищаться от российской агрессии.

Россия должна принять это к сведению. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от российской агрессии и в будущем

- сказал Кошта.

Он подчеркнул, что теперь нужно проработать технические, юридические и финансовые детали поддержки, а окончательное решение будет принято на декабрьском заседании Евросовета.

Помимо финансовых гарантий, лидеры ЕС утвердили 19-й пакет санкций для усиления давления на Россию и ее военные силы. Также договорились усилить и координировать меры против российского "теневого флота", который используется для обхода нефтяных санкций.

Мы продолжаем использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы поставить Украину в сильную позицию, если и когда начнутся переговоры с Путиным. Европа не подведет Украину

- отметил он.

Отдельное внимание уделили укреплению обороноспособности ЕС. Антониу Кошта проинформировал о завершении формирования основ европейской оборонной стратегии и определении приоритетов, в частности борьбы с беспилотниками и противовоздушной обороны, особенно на восточном фланге. До конца года должны создать соответствующие коалиции, а запуск конкретных проектов запланирован на начало 2026 года.

"Оборона Европы – это не только увеличение расходов. Это более разумное использование средств, сотрудничество и обеспечение потребностей наших граждан. Именно так мы строим суверенитет Европы", – добавил глава Евросовета.

Напомним

В четверг, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты заседания Европейского совета в Брюсселе, подчеркнув, что ЕС сохраняет финансовую поддержку Украины и продолжает усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что Европейский совет готовит решение о финансировании потребностей Украины в 2026–2027 годах, включая закупку военной техники. Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Антониу Кошта
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина