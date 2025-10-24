ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что решение о финансировании Украины ЕС примет в декабре 2025 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Детали

По его словам, главным результатом саммита стало подтверждение длительной поддержки Украины.

Мы будем поддерживать Украину настолько, насколько это будет необходимо, и так долго, пока это будет нужно - заявил глава Евросовета.

Глава Евросовета также отметил, что Еврокомиссии поручено как можно скорее подготовить и представить варианты, которые помогут Украине защищаться от российской агрессии.

Россия должна принять это к сведению. Украина будет иметь финансовые ресурсы, необходимые для защиты от российской агрессии и в будущем - сказал Кошта.

Он подчеркнул, что теперь нужно проработать технические, юридические и финансовые детали поддержки, а окончательное решение будет принято на декабрьском заседании Евросовета.

Помимо финансовых гарантий, лидеры ЕС утвердили 19-й пакет санкций для усиления давления на Россию и ее военные силы. Также договорились усилить и координировать меры против российского "теневого флота", который используется для обхода нефтяных санкций.

Мы продолжаем использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении, чтобы поставить Украину в сильную позицию, если и когда начнутся переговоры с Путиным. Европа не подведет Украину - отметил он.

Отдельное внимание уделили укреплению обороноспособности ЕС. Антониу Кошта проинформировал о завершении формирования основ европейской оборонной стратегии и определении приоритетов, в частности борьбы с беспилотниками и противовоздушной обороны, особенно на восточном фланге. До конца года должны создать соответствующие коалиции, а запуск конкретных проектов запланирован на начало 2026 года.

"Оборона Европы – это не только увеличение расходов. Это более разумное использование средств, сотрудничество и обеспечение потребностей наших граждан. Именно так мы строим суверенитет Европы", – добавил глава Евросовета.

Напомним

В четверг, 23 октября, Президент Украины Владимир Зеленский подытожил результаты заседания Европейского совета в Брюсселе, подчеркнув, что ЕС сохраняет финансовую поддержку Украины и продолжает усиливать санкционное давление на Россию.

Ранее сообщалось, что Европейский совет готовит решение о финансировании потребностей Украины в 2026–2027 годах, включая закупку военной техники. Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется".

