ЄС продовжить фінансувати Україну до 2027 року та посилить санкції проти росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати засідання Європейської ради в Брюсселі, підкресливши, що ЄС зберігає фінансову підтримку України та продовжує посилювати санкційний тиск на росію. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Глави держави у соціальній мережі Facebook.

Євросоюз запевнив, що фінансова допомога Україні буде збережена не лише в наступному році, а й у 2027-му. Це важливе одностайне рішення - йдеться у дописі.

Володимир Зеленський повідомив, що політична підтримка також стосується заморожених російських активів та їх використання на захист від російської агресії, а Єврокомісія опрацює всі необхідні деталі. Українська сторона вже працює з відповідними країнами щодо посилення систем протиповітряної оборони та підтримки енергетики.

Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу - дякую за це. І ми обовʼязково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції. Також важливо, щоб його елементи були підтримані санкціями інших європейських країн, які поза межами ЄС, зокрема Британією, Норвегією та Швейцарією - написав Президент України.

За його словами, Україна вже починає працювати з Європейським союзом над наступним санкційним пакетом, аби Росія відчувала реальні економічні втрати від своєї агресії.

"Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде. Україна давно говорить, що сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни. Координації буде більше", - підсумував президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для обговорення захисту енергетики та оборонних проєктів SAFE. Також порушили питання використання заморожених російських активів для підтримки України.

У нас є санкції і немає зустрічі в Угорщині без України: Зеленський про підсумки перемовин з Трампом