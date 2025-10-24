ЄС продовжить фінансувати Україну до 2027 року та посилить санкції проти росії - Зеленський
Київ • УНН
Європейський Союз підтвердив фінансову підтримку України до 2027 року та посилює санкційний тиск на Росію. Також розглядається використання заморожених російських активів для захисту від агресії.
Президент України Володимир Зеленський підсумував результати засідання Європейської ради в Брюсселі, підкресливши, що ЄС зберігає фінансову підтримку України та продовжує посилювати санкційний тиск на росію. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Глави держави у соціальній мережі Facebook.
Євросоюз запевнив, що фінансова допомога Україні буде збережена не лише в наступному році, а й у 2027-му. Це важливе одностайне рішення
Володимир Зеленський повідомив, що політична підтримка також стосується заморожених російських активів та їх використання на захист від російської агресії, а Єврокомісія опрацює всі необхідні деталі. Українська сторона вже працює з відповідними країнами щодо посилення систем протиповітряної оборони та підтримки енергетики.
Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу - дякую за це. І ми обовʼязково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції. Також важливо, щоб його елементи були підтримані санкціями інших європейських країн, які поза межами ЄС, зокрема Британією, Норвегією та Швейцарією
За його словами, Україна вже починає працювати з Європейським союзом над наступним санкційним пакетом, аби Росія відчувала реальні економічні втрати від своєї агресії.
"Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде. Україна давно говорить, що сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни. Координації буде більше", - підсумував президент.
Нагадаємо
Президент Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для обговорення захисту енергетики та оборонних проєктів SAFE. Також порушили питання використання заморожених російських активів для підтримки України.
У нас є санкції і немає зустрічі в Угорщині без України: Зеленський про підсумки перемовин з Трампом23.10.25, 17:33 • 2378 переглядiв