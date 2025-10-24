$41.760.01
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
Компанія з "російським слідом" досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причини
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени
ЄС продовжить фінансувати Україну до 2027 року та посилить санкції проти росії - Зеленський

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Європейський Союз підтвердив фінансову підтримку України до 2027 року та посилює санкційний тиск на Росію. Також розглядається використання заморожених російських активів для захисту від агресії.

ЄС продовжить фінансувати Україну до 2027 року та посилить санкції проти росії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підсумував результати засідання Європейської ради в Брюсселі, підкресливши, що ЄС зберігає фінансову підтримку України та продовжує посилювати санкційний тиск на росію. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію Глави держави у соціальній мережі Facebook.

Євросоюз запевнив, що фінансова допомога Україні буде збережена не лише в наступному році, а й у 2027-му. Це важливе одностайне рішення

- йдеться у дописі.

Володимир Зеленський повідомив, що політична підтримка також стосується заморожених російських активів та їх використання на захист від російської агресії, а Єврокомісія опрацює всі необхідні деталі. Українська сторона вже працює з відповідними країнами щодо посилення систем протиповітряної оборони та підтримки енергетики.

Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу - дякую за це. І ми обовʼязково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції. Також важливо, щоб його елементи були підтримані санкціями інших європейських країн, які поза межами ЄС, зокрема Британією, Норвегією та Швейцарією

- написав Президент України.

За його словами, Україна вже починає працювати з Європейським союзом над наступним санкційним пакетом, аби Росія відчувала реальні економічні втрати від своєї агресії.

"Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде. Україна давно говорить, що сильні економічні та далекобійні санкції - це ключ до закінчення цієї війни. Координації буде більше", - підсумував президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський зустрівся з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні для обговорення захисту енергетики та оборонних проєктів SAFE. Також порушили питання використання заморожених російських активів для підтримки України.

Віта Зеленецька

