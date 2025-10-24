$41.760.01
ЕС продолжит финансировать Украину до 2027 года и усилит санкции против России - Зеленский

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Европейский Союз подтвердил финансовую поддержку Украины до 2027 года и усиливает санкционное давление на Россию. Также рассматривается использование замороженных российских активов для защиты от агрессии.

ЕС продолжит финансировать Украину до 2027 года и усилит санкции против России - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги заседания Европейского совета в Брюсселе, подчеркнув, что ЕС сохраняет финансовую поддержку Украины и продолжает усиливать санкционное давление на Россию. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию Главы государства в социальной сети Facebook.

Евросоюз заверил, что финансовая помощь Украине будет сохранена не только в следующем году, но и в 2027-м. Это важное единогласное решение

- говорится в сообщении.

Владимир Зеленский сообщил, что политическая поддержка также касается замороженных российских активов и их использования для защиты от российской агрессии, а Еврокомиссия проработает все необходимые детали. Украинская сторона уже работает с соответствующими странами по усилению систем противовоздушной обороны и поддержке энергетики.

Наконец утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза - спасибо за это. И мы обязательно синхронизируем этот пакет в украинской юрисдикции. Также важно, чтобы его элементы были поддержаны санкциями других европейских стран, которые вне ЕС, в частности Британией, Норвегией и Швейцарией

- написал Президент Украины.

По его словам, Украина уже начинает работать с Европейским союзом над следующим санкционным пакетом, чтобы Россия ощущала реальные экономические потери от своей агрессии.

"Партнеры нас слышат и учитывают наши предложения. Все уже просто устали от того, что Россия постоянно обманывает мир и считает, что им там, в Москве, ничего за это не будет. Украина давно говорит, что сильные экономические и дальнобойные санкции - это ключ к окончанию этой войны. Координации будет больше", - подытожил президент.

Напомним

Президент Зеленский встретился с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони для обсуждения защиты энергетики и оборонных проектов SAFE. Также подняли вопрос использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

У нас есть санкции и нет встречи в Венгрии без Украины: Зеленский об итогах переговоров с Трампом23.10.25, 17:33 • 2376 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Электроэнергия
Джорджия Мелони
Европейская комиссия
Швейцария
Европейский Союз
Норвегия
Великобритания
Италия
Владимир Зеленский
Украина