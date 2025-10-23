У нас есть санкции и нет встречи в Венгрии без Украины: Зеленский об итогах переговоров с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с Дональдом Трампом. Главными достижениями стали санкции против российской энергетики и отсутствие встречи в Венгрии без участия Киева.
Детали
"Я не буду вдаваться в детали. Результаты этой встречи - у нас есть санкции по российской энергетике, у нас нет встречи в Венгрии без Украины. И мы пока не имеем "Томагавков". Вот и все. Это результат. Я думаю, что неплохо. Не знаю, может завтра будут "Томагавки" у нас", - сказал Зеленский.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября, официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.