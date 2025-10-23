У нас є санкції і немає зустрічі в Угорщині без України: Зеленський про підсумки перемовин з Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом головним результатом є санкції проти рф, а також те, що зустріч у Будапешті, без участі Києва, не відбудеться. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
"Я не піду в деталі. Результати цієї зустрічі - у нас є санкції по російській енергетиці, у нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми поки не маємо "Томагавків". Ось і все. Це результат. Я думаю, що не непогано. Не знаю, може завтра будуть "Томагавки" в нас", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.