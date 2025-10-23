Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти

После того, как Министерство финансов США ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть" и "лукойл", цены на нефть пошли вверх. В комментарии УНН экономический эксперт, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что на сегодня может создаться определенный дефицит нефти, но не существенный, однако цены на нефть, по его мнению, должны стабилизироваться.

Детали

Вчера, 22 октября, Министерство финансов Соединенных Штатов Америки во вторник, 22 октября официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "роснефть", "лукойл".

Помимо самих компаний "лукойл" и "роснефть", Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции и против их дочерних структур - всех предприятий, прямо или косвенно принадлежащих этим корпорациям не менее чем на 50%.

Фьючерсы на нефть Brent и WTI подскочили на 3% после того, как США ввели санкции против "роснефти" и "лукойла", что заставило индийских покупателей пересмотреть закупки. Это привело к росту цен на нефть, но эксперты сомневаются в долгосрочном структурном сдвиге на рынке.

Мировой рынок нефти, во-первых, очень эмоционален. Трейдеры абсолютно закономерно считают, что после введения этих санкций, общий объем предложения на мировом рынке российской нефти должен уменьшиться. Пока конкуренты российской федерации смогут нарастить суточную добычу, пока это будет оформлено соответствующими логистическими линиями, путями - пройдет определенное время. То есть физически на сегодня, может создаться определенный дефицит на рынке нефти, что привело к росту практически на 3,5% цен на мировом рынке нефти до 60 долларов/баррель марки Brent - сказал Пендзин.

По мнению эксперта, не стоит ожидать дальнейшего роста цен на нефть.

Думаю, что нет. Рынок стабилизируется и будет ждать, когда соответствующие объемы будут переоформлены. Нефтяные компании не только добывают нефть. Это и страховые компании, которые страхуют риски. Это и логистический центр, это и компании, которые дают в аренду корабли. Это и аренда танкеров для наполнения нефтью. Это и трейдерские компании, которые обеспечивают продвижение нефти на международный рынок. Как только вводят санкции против тех или иных компаний, они начинают волноваться, чтобы не попасть под вторичные санкции. Это может однозначно привести к тому, что достаточно большое количество компаний, которые имеют другие источники получения нефти, просто будут отказываться от сотрудничества с этими подсанкционными компаниями - добавил Пендзин.

Отвечая на вопрос, насколько существенным является удар по российской экономике от этих санкций, Пендзин отметил: "Все сильно зависит от того, кто конкретно будет отказываться от российской нефти".

Китай точно не будет. Просто он будет диверсифицировать способы получения этой нефти, а пока не будет. Индия - возможно, но Индия из 18 пакета санкций европейских ищет возможности альтернативы. Разве что Турция будет отказываться. Надо смотреть, какие будут реакции мирового рынка нефти на подобные вещи - резюмировал экономический эксперт.

