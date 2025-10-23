$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
14:19 • 4268 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
12:16 • 16522 перегляди
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30 • 19630 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05 • 19368 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56 • 30586 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10 • 29140 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 25787 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 12370 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
23 жовтня, 07:25 • 14826 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
23 жовтня, 07:22 • 16390 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.3м/с
64%
745мм
Популярнi новини
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталіPhoto23 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 29286 перегляди
США вперше блокують російські енергетичні компанії за другої каденції Трампа: Стефанішина озвучила деталі23 жовтня, 06:25 • 7606 перегляди
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямкуPhotoVideo23 жовтня, 07:53 • 18276 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 15376 перегляди
Публікації
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto14:10 • 4470 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 30587 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 29140 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 25788 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto23 жовтня, 07:21 • 34051 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Музикант
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo15:24 • 130 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі13:31 • 2062 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto12:24 • 15549 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 34636 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 54340 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Фільм
Financial Times

Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти

Київ • УНН

 • 4254 перегляди

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти "роснефть" та "лукойл", що призвело до зростання цін на нафту на 3%. Експерт Олег Пендзин прогнозує стабілізацію цін, незважаючи на можливий дефіцит на ринку.

Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти

Після того, як Міністерство фінансів США ввели санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", ціни на нафту пішли вгору. В коментарі УНН економічний експерт, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на сьогодні може створитися певний дефіцит нафти, але не суттєвий, проте ціни на нафту, на його думку, мають стабілізуватися.

Деталі

Вчора, 22 жовтня, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл".

Окрім самих компаній "лукойл" і "роснефть", Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції й проти їхніх дочірніх структур - усіх підприємств, що прямо чи опосередковано належать цим корпораціям щонайменше на 50%.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній 23.10.25, 00:40 • 17227 переглядiв

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI підскочили на 3% після того, як США запровадили санкції проти "роснефть" та "лукойл", що змусило індійських покупців переглянути закупівлі. Це спричинило зростання цін на нафту, але експерти сумніваються у довгостроковому структурному зрушенні на ринку.

Ціни на нафту зросли на 3% після санкцій США проти "роснефті" і "лукойлу"23.10.25, 08:39 • 3038 переглядiв

Світовий ринок нафти, по-перше, дуже емоційний. Трейдери абсолютно закономірно вважають, що після введення цих санкцій, загальний обсяг пропозиції на світовому ринку російської нафти має зменшитися. Поки конкуренти російської федерації зможуть наростити добовий видобуток, поки це буде оформлено відповідними логістичними лініями, шляхами - пройде певний час. Тобто фізично на сьогодні, може створитися певний дефіцит на ринку нафти, що призвело до зростання практично на 3,5% цін на світовому ринку нафти до 60 доларів/барель марки Brent

- сказав Пендзин.

На думку експерта, не варто очікувати подальшого зростання цін на нафту.

Думаю, що ні. Ринок стабілізується і буде чекати, коли відповідні обсяги будуть переоформлені. Нафтові компанії не лише добувають нафту. Це і страхові компанії, які страхуюють ризики. Це і логістичний центр, це і компанії, які дають в оренду кораблі. Це і оренда танкерів для наповнення нафтою. Це і трейдерські компанії, які забезпечують просування нафти на міжнародний ринок. Як тільки вводять санкції проти тих, чи інших компаній, вони починають хвилюватися, щоб не потрапити під вторинні санкції. Це може однозначно спричинити те, що достатньо велика кількість компаній, які мають інші джерела отримання нафти, просто будуть відмовлятися у співпраці з цими підсанкційними компаніями

- додав Пендзин.

Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23.10.25, 09:17 • 29421 перегляд

Відповідаючи на питання, наскільки суттєвим є удар по російській економіці від цих санкцій, Пендзин зазначив: "Все сильно залежить від того, хто конкретно буду відмовлятися від російської нафти".

Китай точно не буде. Просто він буде диверсифікувати способи отримання цієї нафти, а поки не буде. Індія - можливо, але Індія із 18 пакету санкцій європейських шукає можливості альтернативи. Хіба що Туреччина буде відмовлятися. Треба дивитися, які будуть реакції світового ринку нафти на подібні речі

- резюмував економічний експерт.

Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти23.10.25, 11:59 • 2762 перегляди

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Brent
Міністерство фінансів США
Індія
Китай
Туреччина