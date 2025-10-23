Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти

Після того, як Міністерство фінансів США ввели санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть" та "лукойл", ціни на нафту пішли вгору. В коментарі УНН економічний експерт, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що на сьогодні може створитися певний дефіцит нафти, але не суттєвий, проте ціни на нафту, на його думку, мають стабілізуватися.

Деталі

Вчора, 22 жовтня, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки у вівторок, 22 жовтня офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл".

Окрім самих компаній "лукойл" і "роснефть", Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило санкції й проти їхніх дочірніх структур - усіх підприємств, що прямо чи опосередковано належать цим корпораціям щонайменше на 50%.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI підскочили на 3% після того, як США запровадили санкції проти "роснефть" та "лукойл", що змусило індійських покупців переглянути закупівлі. Це спричинило зростання цін на нафту, але експерти сумніваються у довгостроковому структурному зрушенні на ринку.

Ціни на нафту зросли на 3% після санкцій США проти "роснефті" і "лукойлу"

Світовий ринок нафти, по-перше, дуже емоційний. Трейдери абсолютно закономірно вважають, що після введення цих санкцій, загальний обсяг пропозиції на світовому ринку російської нафти має зменшитися. Поки конкуренти російської федерації зможуть наростити добовий видобуток, поки це буде оформлено відповідними логістичними лініями, шляхами - пройде певний час. Тобто фізично на сьогодні, може створитися певний дефіцит на ринку нафти, що призвело до зростання практично на 3,5% цін на світовому ринку нафти до 60 доларів/барель марки Brent - сказав Пендзин.

На думку експерта, не варто очікувати подальшого зростання цін на нафту.

Думаю, що ні. Ринок стабілізується і буде чекати, коли відповідні обсяги будуть переоформлені. Нафтові компанії не лише добувають нафту. Це і страхові компанії, які страхуюють ризики. Це і логістичний центр, це і компанії, які дають в оренду кораблі. Це і оренда танкерів для наповнення нафтою. Це і трейдерські компанії, які забезпечують просування нафти на міжнародний ринок. Як тільки вводять санкції проти тих, чи інших компаній, вони починають хвилюватися, щоб не потрапити під вторинні санкції. Це може однозначно спричинити те, що достатньо велика кількість компаній, які мають інші джерела отримання нафти, просто будуть відмовлятися у співпраці з цими підсанкційними компаніями - додав Пендзин.

Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля

Відповідаючи на питання, наскільки суттєвим є удар по російській економіці від цих санкцій, Пендзин зазначив: "Все сильно залежить від того, хто конкретно буду відмовлятися від російської нафти".

Китай точно не буде. Просто він буде диверсифікувати способи отримання цієї нафти, а поки не буде. Індія - можливо, але Індія із 18 пакету санкцій європейських шукає можливості альтернативи. Хіба що Туреччина буде відмовлятися. Треба дивитися, які будуть реакції світового ринку нафти на подібні речі - резюмував економічний експерт.

Китай відреагував на санкції США щодо "роснефті" і "лукойлу": виступає проти