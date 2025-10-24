Италия готовит 12-й пакет помощи Украине: акцент на боеприпасах и системах ПВО SAMP/T
Киев • УНН
Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.
Детали
Италия продолжает укреплять военную поддержку Украины, несмотря на экономические ограничения и сложную бюджетную ситуацию. Как сообщают источники агентства Bloomberg, правительство Джорджии Мелони готовит 12-й пакет военной помощи, который будет сосредоточен на поставках боеприпасов и ракет для систем SAMP/T, способных противостоять российским ракетным атакам.
По словам информаторов, новый пакет может быть готов уже в конце 2025 года, хотя окончательные сроки будут зависеть от внутриполитических процедур. Детали традиционно остаются под грифом государственной тайны – итальянские законы строго ограничивают публикацию информации об оборонных поставках.
Поддержка Украины правительством Мелони
С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия уже отправила 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро. В них вошли два комплекса SAMP/T, которые стали частью украинской системы противовоздушной обороны.
Несмотря на ограниченное фискальное пространство, правительство Мелони демонстрирует готовность продолжать поддержку Украины. Рим даже рассматривает возможность активации "исключительного оборонного механизма", который позволяет временно превысить бюджетные ограничения ЕС для финансирования оборонных расходов.
