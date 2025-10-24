$41.900.14
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 7168 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
12:13 • 9836 просмотра
Украину завтра накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
07:57 • 20435 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 36366 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 54752 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 25342 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 19332 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 21715 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31550 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
Техника
Социальная сеть
Фильм
Saab JAS 39 Gripen
ИРИС-Т

Италия готовит 12-й пакет помощи Украине: акцент на боеприпасах и системах ПВО SAMP/T

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.

Италия готовит 12-й пакет помощи Украине: акцент на боеприпасах и системах ПВО SAMP/T

Рим работает над 12-м пакетом военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден уже до конца года – все зависит от скорости парламентских процедур. Об этом говорится в материале Вloomberg, пишет УНН.

Детали

Италия продолжает укреплять военную поддержку Украины, несмотря на экономические ограничения и сложную бюджетную ситуацию. Как сообщают источники агентства Bloomberg, правительство Джорджии Мелони готовит 12-й пакет военной помощи, который будет сосредоточен на поставках боеприпасов и ракет для систем SAMP/T, способных противостоять российским ракетным атакам.

"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24.10.25, 10:50 • 36364 просмотра

По словам информаторов, новый пакет может быть готов уже в конце 2025 года, хотя окончательные сроки будут зависеть от внутриполитических процедур. Детали традиционно остаются под грифом государственной тайны – итальянские законы строго ограничивают публикацию информации об оборонных поставках.

Поддержка Украины правительством Мелони

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия уже отправила 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро. В них вошли два комплекса SAMP/T, которые стали частью украинской системы противовоздушной обороны.

Несмотря на ограниченное фискальное пространство, правительство Мелони демонстрирует готовность продолжать поддержку Украины. Рим даже рассматривает возможность активации "исключительного оборонного механизма", который позволяет временно превысить бюджетные ограничения ЕС для финансирования оборонных расходов.

ЕС продолжит финансировать Украину до 2027 года и усилит санкции против России - Зеленский24.10.25, 00:53 • 2988 просмотров

Степан Гафтко

