Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии
Киев • УНН
Джорджа Мелони подчеркнула важность единства между ЕС и США для прекращения огня в Украине. Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты для систем ПВО SAMP/T.
Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняла участие в пятничном заседании Коалиции желающих по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба итальянского премьера, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что встреча состоялась после "недавних синхронных решений Европейского Союза и Соединенных Штатов ввести новые санкции против России из-за настойчивого нежелания Москвы обязаться прекратить боевые действия".
Мелони повторила важность единства между двумя сторонами Атлантики в стремлении к прекращению огня, на основе которого можно начать надежный переговорный процесс, начиная с нынешней линии соприкосновения, с целью достижения справедливого и прочного мира
Напомним
Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.
С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия уже отправила 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро. В них вошли два комплекса SAMP/T, которые стали частью украинской системы противовоздушной обороны.
Несмотря на ограниченное фискальное пространство, правительство Мелони демонстрирует готовность продолжать поддержку Украины. Рим даже рассматривает возможность активации "исключительного оборонного механизма", который позволяет временно превысить бюджетные ограничения ЕС для финансирования оборонных расходов.
