Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии

17:15 • 11386 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
16:33 • 16643 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 17493 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 22593 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 20598 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 37054 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 24765 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 19684 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 27841 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 73437 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 34138 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 33423 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 14861 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 10654 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ16:47 • 13162 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Джорджа Мелони подчеркнула важность единства между ЕС и США для прекращения огня в Украине. Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и ракеты для систем ПВО SAMP/T.

Мелони приняла участие в заседании Коалиции желающих по видеосвязи: о чем заявила премьер Италии

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняла участие в пятничном заседании Коалиции желающих по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба итальянского премьера, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что встреча состоялась после "недавних синхронных решений Европейского Союза и Соединенных Штатов ввести новые санкции против России из-за настойчивого нежелания Москвы обязаться прекратить боевые действия".

Мелони повторила важность единства между двумя сторонами Атлантики в стремлении к прекращению огня, на основе которого можно начать надежный переговорный процесс, начиная с нынешней линии соприкосновения, с целью достижения справедливого и прочного мира

- говорится в сообщении.

Напомним

Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия уже отправила 11 пакетов военной помощи на сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро. В них вошли два комплекса SAMP/T, которые стали частью украинской системы противовоздушной обороны.

Несмотря на ограниченное фискальное пространство, правительство Мелони демонстрирует готовность продолжать поддержку Украины. Рим даже рассматривает возможность активации "исключительного оборонного механизма", который позволяет временно превысить бюджетные ограничения ЕС для финансирования оборонных расходов.

Зеленский обсудил с Мелони защиту энергетики и оборонные проекты SAFE23.10.25, 19:09 • 2778 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Джорджия Мелони
Европейский Союз
Италия
Соединённые Штаты
Украина