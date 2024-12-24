Дания усиливает оборону Гренландии после заявлений Трампа

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести арктическую территорию, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что пакет представляет собой "двузначную сумму в миллиардах" в кронах, или не менее 1,5 млрд долларов.

Он назвал момент объявления "иронией судьбы". В понедельник Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом являются "абсолютной необходимостью" для США.

Добавим

Гренландия, автономная датская территория, является "домом" для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку находится на кратчайшем пути в Европу. Она обладает крупными запасами полезных ископаемых.

Поульсен сказал, что пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника большой дальности и две дополнительные собачьи упряжки.

Он также будет включать финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для приема сверхзвуковых истребителей F-35.

"Мы много лет недостаточно инвестировали в Арктику, теперь мы планируем более сильное присутствие", — сказал он.

Министр обороны не назвал точную сумму пакета, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12–15 млрд крон.

Объявление было сделано на следующий день после того, как Трамп сказал на своей платформе в социальных сетях Truth Social: "В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией являются абсолютной необходимостью".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на комментарии Трампа, заявив, что "мы не продаемся".

Но он добавил, что гренландцы должны продолжать быть открытыми для сотрудничества и торговли, особенно со своими соседями.

Аналитики говорят, что план обсуждается уже давно и не должен рассматриваться как прямой ответ на комментарии Трампа.

Напомним

Первоначальное предложение Трампа в 2019 году о том, чтобы США приобрели Гренландию, которая является крупнейшим островом в мире, вызвало столь же резкую отповедь со стороны лидеров этой страны.

В то время премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эту идею "абсурдной", что заставило Трампа отменить государственную поездку в страну.

Он не первый президент США, который предложил купить Гренландию. Впервые эта идея была высказана в 1860-х годах во время президентства Эндрю Джонсона.