Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

Дания приняла решение о срочном приобретении трех наземных систем противовоздушной обороны стоимостью более 6 млрд крон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный веб-сайт Министерства обороны Дании.

Детали

Как сообщили в Министерстве обороны Дании, закупку профинансируют через так называемый Фонд ускорения. Новые комплексы должны быть готовы к использованию уже в 2026 году.

Текущая ситуация в сфере безопасности заставляет нас срочно закупать мощности для вооруженных сил, и наземная противовоздушная оборона является здесь абсолютным приоритетом. Я очень доволен, что мы теперь можем начать внедрение этой способности, которая имеет ключевое значение для защиты населения, критической инфраструктуры и наших войск - сказал Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Для реализации плана Дания получит три системы: одну от немецкой компании Diehl Defence, одну от французской MBDA France, а также одну – в лизинг от норвежской Kongsberg Defence & Aerospace.

Мы получили предложения от десяти поставщиков, включая тех из Германии, Франции, Италии, Турции, Израиля и Норвегии. Приобретение у Diehl Defence и MBDA France укрепит европейскую оборонную промышленность - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что Фонд ускорения (Accelerationsfonden) покроет не только расходы на сами системы, но и на обеспечение персоналом, обучение и логистику.

Дополнительно

Финансирование и выбор поставщиков соответствуют рамкам оборонного соглашения 2024–2033 годов. Постоянное решение о формировании интегрированной наземной ПВО будет принято позже.

Справка

Фонд ускорения (Accelerationsfonden) – государственный финансовый механизм для оперативного укрепления обороноспособности Дании в ответ на угрозы безопасности.

Напомним

В феврале 2025 года правительство Дании сообщило о намерении закупить наземные системы ПВО уже в этом году. Это стало реакцией на обострение ситуации с безопасностью в Европе.

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