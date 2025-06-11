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Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Данія придбає три наземні системи ППО від Diehl Defence, MBDA France та Kongsberg Defence & Aerospace для посилення оборони до 2026 року. Фінансування забезпечить Фонд прискорення.

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

Данія ухвалила рішення про термінове придбання трьох наземних систем протиповітряної оборони вартістю понад 6 млрд крон. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний вебсайт Міністерства оборони Данії.

Деталі

Як повідомили у Міністерстві оборони Данії, закупівлю профінансують через так званий Фонд прискорення. Нові комплекси мають бути готові до використання вже у 2026 році.

Поточна ситуація у сфері безпеки змушує нас терміново закуповувати потужності для збройних сил, і наземна протиповітряна оборона є тут абсолютним пріоритетом. Я дуже задоволений, що ми тепер можемо розпочати впровадження цієї здатності, яка має ключове значення для захисту населення, критичної інфраструктури та наших військ

- сказав Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Для реалізації плану Данія отримає три системи: одну від німецької компанії Diehl Defence, одну від французької MBDA France, а також одну – в лізинг від норвезької Kongsberg Defence & Aerospace.

Ми отримали пропозиції від десяти постачальників, включно з тими з Німеччини, Франції, Італії, Туреччини, Ізраїлю та Норвегії. Придбання у Diehl Defence та MBDA France зміцнить європейську оборонну промисловість

- зазначили у відомстві.

Також наголошується, що Фонд прискорення (Accelerationsfonden) покриє не лише витрати на самі системи, але й на забезпечення персоналом, навчання та логістику.

Додатково

Фінансування та вибір постачальників відповідають рамкам оборонної угоди 2024–2033 років. Постійне рішення щодо формування інтегрованої наземної ППО буде ухвалено пізніше.

Довідка

Фонд прискорення (Accelerationsfonden) – державний фінансовий механізм для оперативного зміцнення обороноздатності Данії у відповідь на безпекові загрози.

Нагадаємо

У лютому 2025 року уряд Данії повідомив про намір закупити наземні системи ППО вже цього року. Це стало реакцією на загострення безпекової ситуації у Європі.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 4 млрд крон18.05.25, 03:47 • 12357 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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