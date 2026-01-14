Норвегия отправила двух военных в Гренландию на фоне угроз Трампа - СМИ
Норвегия направила двух военных в Гренландию для оценки дальнейшего сотрудничества с союзниками. Это происходит на фоне диалога НАТО по усилению безопасности в Арктике.
Норвегия направила персонал в Гренландию на фоне угроз президента США Дональда Трампа. Как сообщил министр обороны Норвегии, речь идет о двух людях, передает УНН со ссылкой на VG.
"Сейчас в НАТО идет диалог о том, как мы можем усилить безопасность в Арктике, а также для районов в Гренландии и вокруг нее. Выводы еще не сделаны, но мы проводим оценки в диалоге с союзниками. В этом контексте Норвегия решила направить двух человек из Вооруженных сил в Гренландию с целью определения дальнейшего сотрудничества между союзниками", - сообщил VG министр обороны Норвегии Торе Сандвик.
В свою очередь министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сообщил, что Дания увеличивает свое военное присутствие в тесном сотрудничестве с НАТО и своими коллегами из Северной Европы, и что с сегодняшнего дня и в будущем будет увеличена активность учений. Присутствие будет более постоянным, говорит он.
