17:38 • 3716 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
17:29 • 7730 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
16:42 • 9218 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14:56 • 11540 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14:35 • 13235 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
13:56 • 12669 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
13:18 • 13175 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
13:16 • 12009 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 18639 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:25 • 10374 перегляди
Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Публікації
Ексклюзиви
Графіки відключень електроенергії
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
14 січня, 12:53 • 18646 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 24833 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 38225 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 52492 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 65244 перегляди
Норвегія відправила двох військових до Гренландії на тлі погроз Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Норвегія направила двох військових до Гренландії для оцінки подальшої співпраці з союзниками. Це відбувається на тлі діалогу НАТО щодо посилення безпеки в Арктиці.

Норвегія відправила двох військових до Гренландії на тлі погроз Трампа - ЗМІ

Норвегія направила персонал до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Як повідомив міністр оборони Норвегії, йдеться про двох людей, передає УНН із посиланням на VG. 

"Зараз у НАТО триває діалог про те, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, а також для районів у Гренландії та навколо неї. Висновки ще не зроблені, але ми проводимо оцінки в діалозі з союзниками. У цьому контексті Норвегія вирішила направити двох людей зі Збройних сил до Гренландії з метою визначення подальшої співпраці між союзниками", - повідомив VG міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США29.03.25, 09:53 • 13204 перегляди

Додамо

У свою чергу міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що Данія збільшує свою військову присутність у тісній співпраці з НАТО та своїми колегами з Північної Європи, і що від сьогоднішнього дня і в майбутньому буде збільшена активність навчань. Присутність буде більш постійною, каже він.

Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 38229 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ґренландія
Троельс Лунд Поульсен
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Норвегія