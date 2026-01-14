Норвегія відправила двох військових до Гренландії на тлі погроз Трампа - ЗМІ
Норвегія направила двох військових до Гренландії для оцінки подальшої співпраці з союзниками. Це відбувається на тлі діалогу НАТО щодо посилення безпеки в Арктиці.
Норвегія направила персонал до Гренландії на тлі погроз президента США Дональда Трампа. Як повідомив міністр оборони Норвегії, йдеться про двох людей, передає УНН із посиланням на VG.
"Зараз у НАТО триває діалог про те, як ми можемо посилити безпеку в Арктиці, а також для районів у Гренландії та навколо неї. Висновки ще не зроблені, але ми проводимо оцінки в діалозі з союзниками. У цьому контексті Норвегія вирішила направити двох людей зі Збройних сил до Гренландії з метою визначення подальшої співпраці між союзниками", - повідомив VG міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.
У свою чергу міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що Данія збільшує свою військову присутність у тісній співпраці з НАТО та своїми колегами з Північної Європи, і що від сьогоднішнього дня і в майбутньому буде збільшена активність навчань. Присутність буде більш постійною, каже він.
