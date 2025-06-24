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Нью-Йорк Таймс

Дания выделила почти 3,3 млрд гривен на запуск украинского оборонного производства на своей территории - Умеров

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Дания выделила почти 3,3 миллиарда гривен на запуск украинского оборонного производства на своей территории. Этот проект является первым шагом инициативы Build with Ukraine, согласованной во время встречи формата "Рамштайн" в Брюсселе и усилит сотрудничество в оборонной сфере.

Дания выделила почти 3,3 млрд гривен на запуск украинского оборонного производства на своей территории - Умеров

Дания уже выделила почти 3,3 миллиарда гривен (500 миллионов крон) для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подписали в Гааге соответствующее письмо о намерениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Умерова в Facebook.

Детали

По словам главы украинского оборонного ведомства, все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны. 

Реализация проекта станет первым шагом в рамках инициативы Build with Ukraine, начатой во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн".

Как отмечается, соглашение также будет способствовать углублению сотрудничества в оборонной сфере, развитию технологического обмена и усилению цепей поставок.

В Министерстве обороны подчеркнули, что это стратегическое партнерство будет служить безопасности не только Украины и Дании, но и всей Европы.

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Напомним

Министры обороны стран Североатлантического Альянса (НАТО) 4 июня в Брюсселе в рамках встречи в формате "Рамштайн" обсудили дальнейшую поддержку Украины. На помощь Киеву в сфере обороны будет предоставлено 25 миллиардов евро, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Рустем Умєров
Марк Рютте
Троэльс Лунд Поульсен
НАТО
Гаага
Брюссель
Дания
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