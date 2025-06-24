Дания выделила почти 3,3 млрд гривен на запуск украинского оборонного производства на своей территории - Умеров

Дания уже выделила почти 3,3 миллиарда гривен (500 миллионов крон) для запуска украинского оборонного производства на своей территории. Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен подписали в Гааге соответствующее письмо о намерениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Умерова в Facebook.

Детали

По словам главы украинского оборонного ведомства, все мощности, созданные в рамках проекта, будут работать на укрепление украинских Сил обороны.

Реализация проекта станет первым шагом в рамках инициативы Build with Ukraine, начатой во время предыдущей встречи в формате "Рамштайн".

Как отмечается, соглашение также будет способствовать углублению сотрудничества в оборонной сфере, развитию технологического обмена и усилению цепей поставок.

В Министерстве обороны подчеркнули, что это стратегическое партнерство будет служить безопасности не только Украины и Дании, но и всей Европы.

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Напомним

Министры обороны стран Североатлантического Альянса (НАТО) 4 июня в Брюсселе в рамках встречи в формате "Рамштайн" обсудили дальнейшую поддержку Украины. На помощь Киеву в сфере обороны будет предоставлено 25 миллиардов евро, заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.