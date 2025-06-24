Данія виділила майже ₴3,3 млрд на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Данія вже виділила майже майже 3,3 мільярди гривень (500 мільйонів крон) для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписали у Гаазі відповідний лист про наміри. Про це УНН повідомляє з посиланням на Умєрова у Facebook.

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За словами очільника українського оборонного відомства, усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони.

Реалізація проєкту стане першим кроком у межах ініціативи Build with Ukraine, започаткованої під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як зазначається, угода також сприятиме поглибленню співпраці в оборонній сфері, розвитку технологічного обміну та посиленню ланцюгів постачання.

У Міністерстві оборони підкреслили, що це стратегічне партнерство слугуватиме безпеці не лише України та Данії, а й усієї Європи.

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Нагадаємо

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО) 4 червня у Брюсселі у межах зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили подальшу підтримку України. На допомогу Києву у сфері оборони буде надано 25 мільярдів євро, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.