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Данія виділила майже ₴3,3 млрд на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Данія виділила майже 3,3 мільярди гривень на запуск українського оборонного виробництва на своїй території. Цей проєкт є першим кроком ініціативи Build with Ukraine, погодженої під час зустрічі формату "Рамштайн" у Брюсселі та посилить співпрацю в оборонній сфері.

Данія виділила майже ₴3,3 млрд на запуск українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Данія вже виділила майже майже 3,3 мільярди гривень (500 мільйонів крон) для запуску українського оборонного виробництва на своїй території. Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписали у Гаазі відповідний лист про наміри. Про це УНН повідомляє з посиланням на Умєрова у Facebook.

Деталі

За словами очільника українського оборонного відомства, усі потужності, створені в межах проєкту, працюватимуть на зміцнення українських Сил оборони. 

Реалізація проєкту стане першим кроком у межах ініціативи Build with Ukraine, започаткованої під час попередньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Як зазначається, угода також сприятиме поглибленню співпраці в оборонній сфері, розвитку технологічного обміну та посиленню ланцюгів постачання.

У Міністерстві оборони підкреслили, що це стратегічне партнерство слугуватиме безпеці не лише України та Данії, а й усієї Європи.

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Нагадаємо

Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу (НАТО) 4 червня у Брюсселі у межах зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили подальшу підтримку України. На допомогу Києву у сфері оборони буде надано 25 мільярдів євро, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаПолітика
Умєров Рустем Енверович
Марк Рютте
Троельс Лунд Поульсен
НАТО
Гаага
Брюссельський столичний регіон
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