Украина сможет производить оружие в Дании: продолжаются межправительственные переговоры - министр обороны страны
Киев • УНН
Украинские оборонные компании смогут производить оружие и боеприпасы в Дании. Это повысит безопасность производства от российских атак, поскольку удар по Дании грозит ответом НАТО.
Украинские оборонные компании получат возможность производить оружие и боеприпасы в Дании, стране-члене НАТО. Как заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, продолжаются межправительственные переговоры по этому вопросу. Об этом сообщает Nau.ch, передает УНН.
Я думаю, что мы увидим результаты этой инициативы уже в сентябре или октябре
В качестве примеров военной техники, которую можно производить в Дании, глава Минобороны привел дроны и ракеты.
Производство в Дании, среди прочего, позволит украинским компаниям значительно повысить уровень безопасности своей оборонной продукции и защитить производство от атак России, подчеркнул он. Если Россия будет атаковать объекты в Дании, Москва рискует получить ответные удары со стороны НАТО.
Производство украинского оружия на территории Дании позволило бы защитить его от российских атак. В случае удара по датским объектам Россия столкнется с риском ответных действий со стороны НАТО.
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