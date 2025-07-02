Украина сможет производить оружие в Дании: продолжаются межправительственные переговоры - министр обороны страны

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
14:12 • 38985 просмотра
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
13:11 • 42087 просмотра
Украина будет иметь оружие до конца лета: дальше возможен критический момент - Bild
12:33 • 39577 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Эксклюзив
11:29 • 46048 просмотра
Боевая авиация на пределе возможностей: что думают эксперты об использовании Ми-8 на войне в Украине
2 июля, 09:18 • 41783 просмотра
ВСУ сдерживают попытки РФ пересечь границу Донецкой и Днепропетровской областей - Генштаб
Эксклюзив
2 июля, 08:30 • 50691 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
2 июля, 08:15 • 102911 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
2 июля, 07:10 • 41682 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
2 июля, 06:39 • 46445 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 112927 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
45%
750мм
Популярные новости
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 83827 просмотра
Келлог отбросил заявления об "обещании" лукашенко относительно ударов по рф2 июля, 10:07 • 35032 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон12:56 • 13868 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 57359 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема13:43 • 39818 просмотра
публикации
"Может стать звеном в коррупционной истории": эксперт предупреждает о последствиях решения АРМА о передаче "Гулливера" компании "Алакор Сити"
Эксклюзив
14:12 • 38986 просмотра
Украина сталкивается с правовыми рисками в эксплуатации советской авиатехники – имеется системная проблема13:43 • 41244 просмотра
Лекарства не подешевели: почему фармреформа только запутала рынок13:18 • 58754 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
2 июля, 06:24 • 112927 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 111667 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Катар
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет14:57 • 9086 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов14:39 • 9405 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон12:56 • 14828 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 84747 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 48147 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Бильд
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗО)

Украина сможет производить оружие в Дании: продолжаются межправительственные переговоры - министр обороны страны

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Украинские оборонные компании смогут производить оружие и боеприпасы в Дании. Это повысит безопасность производства от российских атак, поскольку удар по Дании грозит ответом НАТО.

Украина сможет производить оружие в Дании: продолжаются межправительственные переговоры - министр обороны страны

Украинские оборонные компании получат возможность производить оружие и боеприпасы в Дании, стране-члене НАТО. Как заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, продолжаются межправительственные переговоры по этому вопросу. Об этом сообщает Nau.ch, передает УНН.

Я думаю, что мы увидим результаты этой инициативы уже в сентябре или октябре

– уточнил он.

В качестве примеров военной техники, которую можно производить в Дании, глава Минобороны привел дроны и ракеты.

Производство в Дании, среди прочего, позволит украинским компаниям значительно повысить уровень безопасности своей оборонной продукции и защитить производство от атак России, подчеркнул он. Если Россия будет атаковать объекты в Дании, Москва рискует получить ответные удары со стороны НАТО.

Производство украинского оружия на территории Дании позволило бы защитить его от российских атак. В случае удара по датским объектам Россия столкнется с риском ответных действий со стороны НАТО.

Зеленский обсудил с премьер-министром Дании Фредериксен совместное производство оружия25.06.25, 13:59 • 1933 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Троэльс Лунд Поульсен
НАТО
Дания
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9