Україна зоже виробляти зброю в Дані: тривають міжурядові переговори - міністр оборони країни
Київ • УНН
Українські оборонні компанії зможуть виробляти зброю та боєприпаси в Данії. Це підвищить безпеку виробництва від російських атак, оскільки удар по Данії загрожує відповіддю НАТО.
Українські оборонні компанії отриають змогу виробляти зброю та боєприпаси в Данії, країні-члені НАТО. Як заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, тривають міжурядові переговори з цього питання. Про це повідоляє Nau.ch, передає УНН.
Я думаю, що ми побачимо результати цієї ініціати вже у вересні чи жовтні
Як приклади військової техніки, яку можна виробляти в Данії, глава Міноборони навів дрони та ракети.
Виробництво в Данії, серед іншого, дозволить українським компаніям значно підвищити рівень безпеки своєї оборонної продукції та захистити виробництво від атак росії, наголосив він. Якщо росія атакуватиме об'єкти в Данії, москва ризикує зазнати ударів у відповідь з боку НАТО.
Виробництво української зброї на території Данії дало б змогу захистити його від російських атак. У разі удару по данських об'єктах Росія зіткнеться з ризиком дій у відповідь з боку НАТО.
Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Данії Фредеріксен спільне виробництво зброї25.06.25, 13:59 • 1933 перегляди